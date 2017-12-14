4 ilçede elektrik kesintisi

17.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,
17.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilova Mah.,
17.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Sanayi Mah.,
17.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Barbaros Mah.,
17.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Balören Köyü,
17.12.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Toylar Köyü,
17.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 08:00 ile 18:00 arasında Kalburcu Köyü,
17.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Tavşantepe Mah.,
17.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeniyalı Mah.,
17.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Ovacık Mah.,
17.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:00 ile 18:00 arasında Ovacık Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz