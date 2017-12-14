Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:40 TSİ )

Başaran çok MESUT!

1. Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda lider Bağdatspor, Play-Off mücadelesi veren Başaranspor ile Vin-San Tesisleri’nde karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Bağdat, maçı Mesut Aygün’ün 3 ve Melihcan’ın golleri ile 4-1 kazandı

SON YARIM SAATTE 4-0 OLDU

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Bağdatspor’da maçın yıldızı tek kelime ile 1. Amatör Lig’in en çok gol atan futbolcularından Mesut Aygün’dü. Bu futbolcu 33, 39 ve 47. dakikalarda attığı gollerle üçleme yaptı. Bağdatspor’un diğer golü Melihcan’dan geldi. Skor 4-0 olduktan sonra iyice rahatlayan Bağdatspor tek golü Kerem’den yedi. Kalan yarım saatte de kontrolü futbolu kaybetmeyen Kırmızı Siyahlı ekip puanını 28’e çıkardı.

ÇERKEŞLİ - BAĞDAT BU PAZAR!

Önceki akşam şampiyonluk adayı Çerkeşlispor, Gebze Yunus Emre karşısında 7-2 kazandı ve lider Bağdatspor ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Hafta sonu Çerkeşlispor ile Bağdatspor, Gebze’de karşı karşıya gelecek ve maç saat 2’de başlayacak. Şampiyonluğu direk etkileyecek olan maçın skoru şimdiden merak ediliyor.

YAVUZSPOR ÇIKIŞA GEÇTİ

İddialı bir kadro ile lige devam eden Başiskele Damlarspor, Yavuzspor’a sahasında 2-0 yenildi. Üst üste ikinci maçını kazanan Yavuzspor 22 puana yükseldi ve haftayı Damlarspor’un üzerinde üçüncü sırada tamamladı. Alikahyaspor deplasmanda Gölcük temsilcisi Asarköy’ü 4-1, Körfez Esen de yine deplasmanda Çenesuyu’nu 5-2 mağlup ederek haftanın kazananları oldu.

1. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Bağdatspor-Başaranspor: 4-1

Yavuz Selim-Çerkeşlispor: 2-7

Başiskele Damlar-Yavuzspor: 0-2

Çenesuyu Plajyolu-Körfez Esen: 2-5

Gölcük Asarköy- Alikahyaspor: 1-4

1. HAFTA MAÇLARI

Çerkeşlispor-Bağdatspor

Alikahyaspor-Çenesuyu Plajyolu

Körfez Esen-Başiskele Damlar

Yavuzspor-Gebze Yavuz Selim

Başaranspor-Gölcük Asarköy

BAĞDATSPOR: 4BAŞARANSPOR: 1

STAT: Vin-San (1.Küme A)

HAKEMLER: Birtan Yavuz***, Recep Haydar Cüre***, Uğur Özdemir***

BAĞDATSPOR: Enes***, Okan***, Oğuzhan***, Yiğithan***, Sabri***, Yunus***, Halil İbrahim** (Melihcan ***), Semih***, Mesut****, Ahmet*** (Emrah**), Aytekin*** (Doğukan**)

BAŞARANSPOR: Ahmet**, Aytaç**, Emircan**, Sinan** (Taha*), Rıdvan**, Oğuzhan** (Şaban**), Serdar** (Emirhan Narol**), Soner**, Kerem***, Ferdi**, Mert**

GOLLER: Mesut dk.33-39-47, Melihcan dk.56 (Bağdatspor), Kerem dk.59 (Başaranspor)

Bugün 11:31 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Ne maçtı ama! mask
Ne maçtı ama!
İyi ki varsın Tekin amca! mask
İyi ki varsın Tekin amca!
Başaran çok MESUT! mask
Başaran çok MESUT!
İlimtepe ile Suadiye 1-1’ini yenemedi mask
İlimtepe ile Suadiye 1-1’ini yenemedi
Uzuntarla, Tayfun’a ‘DUR’ dedi! mask
Uzuntarla, Tayfun’a ‘DUR’ dedi!
Genç Kız A Voleybol’da ilk maçlar tamamlandı mask
Genç Kız A Voleybol’da ilk maçlar tamamlandı
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden mask
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
O müdür görevinden ayrılıyor! mask
O müdür görevinden ayrılıyor!

GALERİ

Trafik kazaları MOBESE'lere böyle yansıdı mask
Trafik kazaları MOBESE'lere böyle yansıdı
Meteor yağmuru Kandıra'dan izlendi mask
Meteor yağmuru Kandıra'dan izlendi
İzmit'te kanlı gece: 1 ağır yaralı mask
İzmit'te kanlı gece: 1 ağır yaralı
Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok! mask
Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok!
"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap! mask
"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap!
Marmara Denizi'nin çevre kontrolü havadan uçaklarla yapılacak mask
Marmara Denizi'nin çevre kontrolü havadan uçaklarla yapılacak
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR