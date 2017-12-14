Başaran çok MESUT!

Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Bağdat, maçı Mesut Aygün’ün 3 ve Melihcan’ın golleri ile 4-1 kazandı

SON YARIM SAATTE 4-0 OLDU

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Bağdatspor’da maçın yıldızı tek kelime ile 1. Amatör Lig’in en çok gol atan futbolcularından Mesut Aygün’dü. Bu futbolcu 33, 39 ve 47. dakikalarda attığı gollerle üçleme yaptı. Bağdatspor’un diğer golü Melihcan’dan geldi. Skor 4-0 olduktan sonra iyice rahatlayan Bağdatspor tek golü Kerem’den yedi. Kalan yarım saatte de kontrolü futbolu kaybetmeyen Kırmızı Siyahlı ekip puanını 28’e çıkardı.

ÇERKEŞLİ - BAĞDAT BU PAZAR!

Önceki akşam şampiyonluk adayı Çerkeşlispor, Gebze Yunus Emre karşısında 7-2 kazandı ve lider Bağdatspor ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Hafta sonu Çerkeşlispor ile Bağdatspor, Gebze’de karşı karşıya gelecek ve maç saat 2’de başlayacak. Şampiyonluğu direk etkileyecek olan maçın skoru şimdiden merak ediliyor.

YAVUZSPOR ÇIKIŞA GEÇTİ

İddialı bir kadro ile lige devam eden Başiskele Damlarspor, Yavuzspor’a sahasında 2-0 yenildi. Üst üste ikinci maçını kazanan Yavuzspor 22 puana yükseldi ve haftayı Damlarspor’un üzerinde üçüncü sırada tamamladı. Alikahyaspor deplasmanda Gölcük temsilcisi Asarköy’ü 4-1, Körfez Esen de yine deplasmanda Çenesuyu’nu 5-2 mağlup ederek haftanın kazananları oldu.

1. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Bağdatspor-Başaranspor: 4-1

Yavuz Selim-Çerkeşlispor: 2-7

Başiskele Damlar-Yavuzspor: 0-2

Çenesuyu Plajyolu-Körfez Esen: 2-5

Gölcük Asarköy- Alikahyaspor: 1-4

1. HAFTA MAÇLARI

Çerkeşlispor-Bağdatspor

Alikahyaspor-Çenesuyu Plajyolu

Körfez Esen-Başiskele Damlar

Yavuzspor-Gebze Yavuz Selim

Başaranspor-Gölcük Asarköy

BAĞDATSPOR: 4BAŞARANSPOR: 1

STAT: Vin-San (1.Küme A)

HAKEMLER: Birtan Yavuz***, Recep Haydar Cüre***, Uğur Özdemir***

BAĞDATSPOR: Enes***, Okan***, Oğuzhan***, Yiğithan***, Sabri***, Yunus***, Halil İbrahim** (Melihcan ***), Semih***, Mesut****, Ahmet*** (Emrah**), Aytekin*** (Doğukan**)

BAŞARANSPOR: Ahmet**, Aytaç**, Emircan**, Sinan** (Taha*), Rıdvan**, Oğuzhan** (Şaban**), Serdar** (Emirhan Narol**), Soner**, Kerem***, Ferdi**, Mert**

GOLLER: Mesut dk.33-39-47, Melihcan dk.56 (Bağdatspor), Kerem dk.59 (Başaranspor)