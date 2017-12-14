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Youtube fenomeni ölümden döndü!

Video paylaşım sitesi Youtube’da 2,5 milyondan fazla takipçisi bulunan ve özellikle eğitici videolar ile sayısız hayranı bulunan Ruhi Çenet, Orhangazi’de kendi kullandığı otomobil ile kaza yaptı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre video paylaşım sitesi Youtube’da özellikle eğitici ve öğretici videolar paylaşarak 2,5 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan ve bir fenomen haline gelen Ruhi Çenet (37), 41 K 1122 plakalı otomobil ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda Bursa istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilde bulunan Youtube fenomeni Ruhi Çenet ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Yusuf Fazıl Çuhadar (22) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ruhi Çenet ile arkadaşı Yusuf Fazıl Çuhadar burada ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

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