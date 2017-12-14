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Kadınları ayağa kaldıran site kapatıldı!

Kendi deyimleriyle "Türkiye'nin ilk dünyanın üçüncü (İngiltere ve Endonezya'dan sonra), ikinci eş bulma sitesi" olan evlilikci.com kapatıldı.

"Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü (İngiltere ve Endonezya’dan sonra), ikinci eş bulma sitesine hoşgeldiniz... Tüm semavi dinlerin izin verdiği ve ülkemiz kültürüne uygun ikinci eş kurumu bazı sorunların çözümüdür; yoksulluk, yalnızlık ve fuhuş gibi... Amacımız insanımızın bu konuda en doğru tercihi yapmasına yardımcı olmaktır" diyerek tanıtımı yapılan siteye karşı tepkiler üzerine önce yargı harekete geçti.Sitehakkında yapılan suç duyurusunun ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği siteye erişim engeli getirdi.

SİTEDEN AÇIKLAMA

Ardından site de bir açıklama yaparak yayınına son verdiğini duyurdu. Site kurucuları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bir kaç gün önce açtığımız web sitesinin yayını BTK kararıyla engellenmiştir. Bizde derhal sitemizi askıya alarak farklı DNS lerden girilmesini engelledik. Yani karar nedeniyle sitenin yayınını tamamen kestik. Biz bu olayın bu kadar gündem olacağını tahmin dahi edemezdik. Kendi halinde sıradan insanlarız. Amacımız sadece, zaten ülkemizde yaşanan ve Anayasa Mahkemesi kararıyla suç teşkil etmediğini öğrendiğimizikinci evlilikolayında insanlarımızın özelikle de mağdur kadınlarımızın en doğru kararı vermesini sağlamaktı. Açıkçası kendimiz içinde ufak bir ek gelir olur diye düşündük. Zaten gördüğünüz gibi sitemizde en ucuz şekilde hazırlandı. Üzdüğümuz insanlar olduysa özür dileriz. Asla kimseyi incitmek istemedik. Ülkemizin kanunlarına sonuna kadar bağlıyız. İstemeden meşgul ettiğimiz kamuoyundan tekrardan özür dileriz."

AMAÇ EN DOĞRU TERCİH YAPTIRMAK

Skandal sitenin girişinde yer alan “hakkımızda” kısmında kuruluş ve faaliyet alanı şöyle anlatılıyordu: “Türkiye'nin ilk dünyanın üçüncü (İngiltere ve Endonezya'dan sonra), ikinci eş bulma sitesine hoşgeldiniz... Tüm semavi dinlerin izin verdiği ve ülkemiz kültürüne uygun ikinci eş kurumu bazı sorunların çözümüdür; yoksulluk, yalnızlık ve fuhuş gibi... Amacımız insanımızın bu konuda en doğru tercihi yapmasına yardımcı olmaktır."
Sitede ayrıca şu ifadeler yer alıyordu:

“-Eşiyle tüm münasebeti bitmesine rağmen çeşitli sebeplerle ayrılamayan beyler.
-Evlenmek istemeyen (çesitli sebeplerle) aynı zamanda günah işlemek de istemeyen hanımefendiler.
-Evlenecek biriyle karşılaşamamış hanımefendiler.
-Çaresiz bir dönem geçirip, (Allah cc korusun) fuhuş ve benzeri yollara sapabilecek hanımefendiler."

Kaynak: Hürriyet.com.tr

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