Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 8 Aralık’ta düzenlenen operasyonda farklı meslek gruplarından 9 kişi gözaltına alınmıştı. Örgütün kriptolu haberleşme programı “Bylock” kullandıkları öne sürülen şüphelilerden 6’sı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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FETÖ’den 6 kişi adliyeye sevk edildi
FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan farklı meslek gruplarından 6 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.
Bugün 11:53 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz