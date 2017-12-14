İzmit’te iş yapan barları ve işletme sahiplerini bir çatı altında buluşturmuş ve özellikle tramvay projesinin yapım aşamasında sorumluluk alarak proje güzergahının değiştirilmesi için eylemler düzenlemişti. Büyükşehir ve İzmit Belediyeleri ile görüşmeler gerçekleştirmiş sonuç alamasalar da toplum içinde farkındalık uyandırmayı başarmışlardı. KEYDER yaşanan bu sürecin ardından bazı iş yeri sahipleri derneğe destek vermemişlerdi. Yaşanan bu süreçlerin ardından KEYDER Başkanı Yusuf Ziya Tom derneğe destek verilmediği için dernek faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını söyledi. Tom konu ile ilgili olarak dernek sahiplerinin ilgisizliği ve kongre sürecinin geçmesi nedeniyle gelebilecek cezaları önlemek amacıyla derneği kapatma kararı aldıklarını söyledi. Bir daha böyle bir oluşum olursa destek vereceğini ama yönetiminde yer almayacağını söyledi.
O dernek kapandı!
Kocaeli Eğlence İşletmeleri Yerleri Derneği KEYDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Tom KEYDER’e gerekli ilginin işletme sahipleri tarafından gösterilmediği ve kongre tarihlerinin geçmesinden kaynaklı gelebilecek cezalar yüzünden derneği kapatma kararı aldıklarını belirtti
İzmit’te iş yapan barları ve işletme sahiplerini bir çatı altında buluşturmuş ve özellikle tramvay projesinin yapım aşamasında sorumluluk alarak proje güzergahının değiştirilmesi için eylemler düzenlemişti. Büyükşehir ve İzmit Belediyeleri ile görüşmeler gerçekleştirmiş sonuç alamasalar da toplum içinde farkındalık uyandırmayı başarmışlardı. KEYDER yaşanan bu sürecin ardından bazı iş yeri sahipleri derneğe destek vermemişlerdi. Yaşanan bu süreçlerin ardından KEYDER Başkanı Yusuf Ziya Tom derneğe destek verilmediği için dernek faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını söyledi. Tom konu ile ilgili olarak dernek sahiplerinin ilgisizliği ve kongre sürecinin geçmesi nedeniyle gelebilecek cezaları önlemek amacıyla derneği kapatma kararı aldıklarını söyledi. Bir daha böyle bir oluşum olursa destek vereceğini ama yönetiminde yer almayacağını söyledi.
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Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz