O dernek kapandı!

İzmit’te iş yapan barları ve işletme sahiplerini bir çatı altında buluşturmuş ve özellikle tramvay projesinin yapım aşamasında sorumluluk alarak proje güzergahının değiştirilmesi için eylemler düzenlemişti. Büyükşehir ve İzmit Belediyeleri ile görüşmeler gerçekleştirmiş sonuç alamasalar da toplum içinde farkındalık uyandırmayı başarmışlardı. KEYDER yaşanan bu sürecin ardından bazı iş yeri sahipleri derneğe destek vermemişlerdi. Yaşanan bu süreçlerin ardından KEYDER Başkanı Yusuf Ziya Tom derneğe destek verilmediği için dernek faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını söyledi. Tom konu ile ilgili olarak dernek sahiplerinin ilgisizliği ve kongre sürecinin geçmesi nedeniyle gelebilecek cezaları önlemek amacıyla derneği kapatma kararı aldıklarını söyledi. Bir daha böyle bir oluşum olursa destek vereceğini ama yönetiminde yer almayacağını söyledi.

