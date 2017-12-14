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CHP İl Örgütü Kılıçdaroğlu ile görüştü: "Kongreye katılmak isterim"

23 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan yeni il binasının açılış ve 7 Ocak 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan İl Kongresine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etmek için CHP İl Kurulu Ankara’ya gitti.

AKAR VE HÜRRİYET KARŞILADI

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a, il sekreteri Hüseyin Acurman, başkan yardımcıları Harun Özgür Yıldızlı, Fahrettin Büyükoğlu, Sabriye Şahin, Bilgi Dehman, Selim Yıldız, Metin Düzgün, CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ve Gençlik Kolları Yöneticisi Berkay Yıldızlı eşlik etti. CHP Kocaeli İl Örgütü’nü, Ankara’da PM Üyesi CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile birlikte CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet karşıladı.

“KATILMAK İSTERİM”

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Sarıbay, Genel Başkanı hem 7 Ocak 2018 Pazar günü Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan İl kongresine hem de 23 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan yeni il binasının açılışına davet etti. “İl kongresinde ve il binamızın açılışında siz kıymetli genel başkanımızı görmekten oldukça büyük onur duyacağız” diyen Sarıbay’a, davetten dolayı teşekkür eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, o tarihteki programlarına bakacağını ve müsait olması durumunda katılmak istediğini söyledi.

“TÜRK SİYASETİ KADIN VE GENÇLERİMİZLE DEĞİŞECEK”

Bütün kesimlere hitap eden bir yönetim anlayışı ve oluşum içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu; “Kişisel çıkarlar değil, örgütü ve seçmeni kucaklayan ve onlara dokunan bir örgüt yapısıyla birleştirici güç olmaya devam edeceğiz. Bizim partimiz halkın partisidir. Gençliğe ve kadınlarımıza gereken önemi vermeliyiz. Bugün ülkenin içinde bulunduğu durumdan bizim duyduğumuz kaygıdan çok daha fazlasını bu ülkenin kadınları duyuyor. Hepimizin sorumluluğu var, kadınlar hem iş hem siyaset dünyasında, başka alanlarda ağırlıklı olarak yer almasını istiyoruz. Kadınlar siyasete damgasını vurursa emin olun o zaman Türk siyaseti değişecektir. Kadınlarımız partimizde de, ülkemizde de daha aktif hale getirilmeli” şeklinde konuştu. Ardından kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu ve Kocaeli halkına selamlarını iletti.

DAVETİYELERİ ELDEN VERDİLER

Saat 17.30 da ilk olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP İl Örgütü ardından Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Öztürk Yılmaz, Erdal Aksünger, Aykut Erdoğdu ve Genel Sekreter Kamil Okyar Sındır’a uğrayarak davetiyelerini elden verdiler. Yeni il binasının açılışı ve il kongresi için yoğun bir çalışma içerisinde olan CHP İl Örgütü, görüşmelerin ardından Kocaeli’ne dönmek üzere yola çıktı

Bugün 12:03 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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