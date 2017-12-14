Eğirdir Belediyesi tarafından çevre duyarlılığını artırmak amacıyla dükkan, kaldırım, sokak, park ve cadde gibi alanlara sigara izmariti atanlara ve dükkanların önünde buna müsaade edenlere cezai işlem uygulanacak. Buna göre, belediye yönetmeliği emir ve yasakları kapsamında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32'nci maddesi gereği 2017 idari para cezaları kapsamında 227 TL para cezası uygulanacak. Kaynak: Mynet
Bugün 12:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
Yere sigara izmariti atanlara ceza kesecekler!
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yere sigara izmariti atan ve attırana 227 TL para cezası uygulanacak.
Bugün 12:07 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz