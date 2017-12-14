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Karamürsel'de banka soyuluyor alarmı!

Karamürsel'de banka soyuluyor alarmı kente hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Karamürsel'de meydana gelen ilginç olayda bankanın "Soygun butonu"na basılması kente hareketli dakikalara sebep oldu. Alınan bilgi ve iddialara göre, olaysaat 08.30 sıralarında Karamürsel Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösterenözel bir bankada meydana geldi. Bankalarda bulundurulması mecburi olan ve Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine irtibatı bulunan “Soygun Butonunun” çalması üzerine haber merkezi alarmın çalmasıyla birlikte tüm asayiş ekiplerini bankaya yönlendirdi. Cumhuriyet Caddesi’nin her iki yönünden resmi ve sivil ekipler kısa sürede olay yerine intikal ettiler. Resmi polis ekipleri banka içersine girerek hemen ön çalışma başlattılar. Görevli birmemurun soygun butonuna yanlışlıkla bastığını öğrenildi. Olayın bir soygun olmadığı hem banka çalışanlarını hemde olay anında banka çevresin'de bulunan müşterilere rahat bir nefes aldırdı.

Bugün 12:20 TSİ - Asayiş

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