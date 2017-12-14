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Bugün 12:28 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:19 TSİ )

Kocaeli'de yayın yapmış olan o gazete satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 30 adet basın yayın şirketinden devredilen varlıkları satışı çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 30 adet basın yayın şirketinden devredilen varlıkları satışı çıkardı. Buna göre ilimizde de yayın yapmış olan Manşet Kocaeli Gazetesi'nin varlıkları satılığa çıktı.

Teklifler saat 17.00'a kadar alınacak

TMSF'nin konu ile ilgiliihaleilanına göre, TMSF’ye değerleme ve satışı için devredilen basın yayın kuruluşlarının varlıkları Teklif Alma yöntemi ile 25 Aralık 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif
verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık artırma yapılacak.

Satışa çıkarılan varlıklar şu şekilde:

Patnos Çağrı Yayıncılık Rek.Hiz. AŞ.(Patnos Fm)
Aksaray Mavi Radyo Tv Yayıncılık Reklam AŞ.(Aksaray Mavi Radyo)
Aksaray Mesaj iletişim Radyo Tv A.Ş.(Jest Fm)
Bugün Tv Radyo Prod A.S- Ankara Şubesi
Feza Gazetecilik A.Ş. Ankara Şubesi
Grup Birikim Matbaacılık Yayıncılık Bilişim Medya San.(Yedigün Gazetesi)
Muhabir Haber Ajansı A.Ş.(Muhabir Haber Ajansı)
Samanyolu Yayıncılık Hiz. AŞ. Ankara Şubesi
Taraf Gazetesi Ankara Şubesi
Kalem Dağ. Paz. Ajn. Hız. ve Day. Tük. Malz. Ltd. ŞtL(Yerel Bakış Gazetesi)
Birlik Med. Radyo ve Televizyon Yay. AŞ.(Birlik Medya Tv)
Doğu Grup Medya Hiz. Yay .AŞ.(Denge Tv)
Kadir Uyanık(Batman Doğuş Gazetesi)
Sevim Grup Medya Yayıncılık AŞ.(Batman Fm)
Uğur Çelik Gaz. Basın Yayın Ltd.Şti.(Batman Posta Gazetesi)
Lobi Yayıncılık Mat.Gaz.Rad.Tv.Rek.Kırt.San. ve Tic.Ltd.Şti(Türkiye Manşet Gazetesi)
Yüksekova Haber Yayıncılık Mat.İth.Ihr.ve Sınır Tic.Elektrik ve Kablo Sanayi(Yüksekova Haber Gazetesi)
Anadolu Medya iletişim Hiz. Tic. ve San A.Ş.(Tv 10)
Dyt Yayıncılık Hizmetleri Ticaret AŞ.(Imc Tv)
Gaye Yayıncılık AŞ.(Yarma Bakış Gazetesi)
Melodi Televizyon Yayıncılık A.Ş.(Cuma Radyo)
Perspektif Basın Yayın Hiz. Tic. Ltd. Şti.(Yeni Hayat Gazetesi)
Kanal Otuzbeş Yayındık ve Derişim Hiz. A.Ş. (Kanal 35)
Ort Ödemiş Radyo Televizyon Yayımcılık Reklamcılık San. ve Tic. AŞ.(Ört Tv/Ört Fm)
Şenol Çiçek(Kocaeli Manşet Gazetesi-Dost Ajans)
Orta Anadolu Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.(Cihan Radyo)
Veli Yoldaş (Turgutlu Havadis Gazetesi)
Haşan Tannver(Ipekyolu Gazetesi)
Marka Evi Aıans ve Damşmanlık Hız.Ltd.Ştı(Haberexen Dergisi)
Mehmet Ah Kandilli (Son Nokta Gazetesi)

Bugün 12:28 TSİ - Ekonomi

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