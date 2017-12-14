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Bugün 12:45 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:46 TSİ )

Kalyoncu: Bizim de Artvinli bakanımız olsun

KADER tarafından düzenlenen kahvaltı programında konuşan KADER Başkanı Mikail Kalyoncu, “Yeter artık bizim de Artvinli vekilimiz, bakanımız olsun deme noktasındayız. Kocaeli’nin patronu zaten aramızda. Bu gücümüzü arttırmayı düşünüyoruz” dedi.

Kocaeli Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği (KADER) tarafından Doğu Kışla’da gerçekleştirilen kahvaltı programına AKP İl Başkanına AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Gölcük Artvin İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Akif Alponat, Kocaeli Kartvel Kafkas Kültür Merkezi Başkanı Abdullah Zorlu, Kocaeli Kandıra Beylerbeyliler Derneği Başkanı Ayhan Ayyıldız, Derince Artvin Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Ergün Uzuner, Gölcük İznikliler Derneği Başkanı Sabri Özdemir ve dernek üyeleri katılım gösterdi.

ARTVİNLİ VARSA BAŞARI VARDIR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan KADER Başkanı Mikail Kalyoncu, “Biz her zaman birlikten beraberlikten yana olduk. Bizler 1200 kilometrelik mesafeden geldik. Aramızda birçok görevde olan insanlarımız var. Nerede Artvinli varsa orada bir başarı vardır. Artvinlilerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Biz başkanlarımızdan oldukça memnunuz. Biz gurbetteyiz. Biz beraber olmak zorundayız. Kocaeli’de ciddi bir Artvinli nüfusumuz var. Özellikle muhacir dediğimiz eskiden Kocaeli’ye gelenlerle, yeni gelenler arasından bütünleşmek gibi bir sıkıntı söz konusu. Kocaeli’de Artvinliler olarak 600 bin kişiyiz” dedi.

KOCAELİ’NİN PATRONU ARAMIZDA

Kalyoncu, “Yeter artık bizim de Artvinli vekilimiz, bakanımız olsun deme noktasındayız. Kocaeli’nin patronu zaten aramızda. Bu gücümüzü arttırmayı düşünüyoruz. Biz ne yaparsak Artvinlilerin adına yapmaya çalışıyoruz. Artvin ve ilçelerini Kocaeli artık bağrına basmalı. İlçelerimizi belediye başkanlarımız kardeş ilçe olarak tanısın istiyoruz. Bu sene “08.08. 2018” adlı projemizle 8 araçla Artvin’e hiç gitmemiş insanları götürmek istiyoruz” diye konuştu. Kalyoncu’nun ardından dernek başkanları ve belediye başkanları kısa selamlama konuşmaları gerçekleştirdiler.

ARTVİN’İN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMALIYIZ

Selamlama konuşmaları sonrasında ise AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan söz aldı. Ceyhan konuşmasında, “Önemli olan birlik ve beraberliğimizdir. Bu bizim toplumumuzun en önemli özelliğidir. En son 15 Temmuz’da bunu gördük. O gün bir ve beraber olduğumuz için o cendereden çıktık. Biz Kocaeli’de 1 milyon 850 bin kişilik bir nüfusa sahibiz. Anadolu coğrafyası 81 vilayetten insanın gelmesiyle oluşmuştur. Artvin’in kültürünü burada yaşatmalı ve bizden sonrakilere aktarmalıyız. 08.08.2018’de de eğer yoğun bir programımız yoksa gelmeye çalışacağım” dedi.

TEK ÇATI ALTINDA TOPLANMALIYIZ

Dernek yapılarını tek bir güç haline getirmeliyiz diyen Ceyhan, “Artvinli bir hemşeriniz olarak destek olacağımın sözünü veriyorum. Önemli olan Artvinli hemşerilerimizi tek bir çatı altında toplamaktır. Sadece Artvinliler değil, hem diğer hemşeri dernekleri de bizimdir. Bu tip yapılanmaların güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeliyiz” açıklamalarında bulundu

Bugün 12:45 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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