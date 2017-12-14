Sokak ortasında bıçaklama!

Olay, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Cadde Camii Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat B. isimli bir şahıs sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple ismi öğrenilemeyen 2 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B., kendisini darp eden iki şahıstan düşen bıçağı yerden alarak bir kişiyi bacağından yaraladı. Kavgayı ayıran çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, Murat B. ise olay yerinden kaçtı.

TELEFONLA TESLİM OLMASINI İSTEDİLER

Kısa süre sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekibi tarafından bıçaklanan şahıs Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyeti Yunus Timleri ise kimliğini öğrendikleri şahsa telefonla ulaşarak teslim olmasını istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ve teslim olan Murat B. Kocaeli Saray Bahçe Polis Karakolu’na götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.