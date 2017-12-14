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Bugün 12:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:00 TSİ )

İyi ki varsın Tekin amca!

İlimizin köklü kulüplerinden Yenidoğan Serdarspor kendilerine daha önce de destek veren bölgenin insanı ve saygın iş adamı Tekin Uygun’un resmi sponsorluğunda yeni sezona hazırlanıyor. Çocuklar, Çetin amcalarının desteğinden son derece mutlu

DAHA ÖNCE DE DESTEK VERDİ

İzmit’in önemli camiaları arasında yer alan ve yıllardır ilimiz sporuna katkı sunan YenidoğanSerdarspor’a Tekin Plastik sahibi Tekin Uygun resmi sponsor oldu. 1968 Artvin doğumlu ve iki evlat sahibi Uygun, A takımın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Kulübe daha önceden de desteklerini esirgemeyen Uygun bu anlamda da örnek olacak.

EV SAHİBİ BAYRAKTUTAR

Konu ile ilgili önceki gün kulübün tesislerinde hem mangal partisi verildi, hem de Tekin Uygun futbolcularla tanıştı. Başkan Erdoğan Bayraktutar’ın ev sahipliğindeki organizasyona Uygun’un yanı sıra yöneticilerden Gökhan Gündoğdu, Turan Yanık, Necdet Beyazıt, Şemsi Cihan Bostan, Harun Çalık, Teknik patron Süleyman Eker, Yardımcı Antrenör Murat Uygun ile futbolcular katıldı.

HEM ALT HEM DE ÜST YAPI

Son derece güzel bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Bayraktutar, Tekin Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uygun’a teşekkür etti ve “Bölgemizin insanı Tekin Uygun Bey’in katkıları ile bu sezon hem alt hem de üst yapıda istikrarlı bir tablo çizmek istiyoruz. Tekin Bey’e desteklerinden ötürü kulübümüz olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇOCUKLAR SPOR YAPSIN BANA YETER

Tekin Uygun ise “Benim tek bir dileğim var o da çocuklarımız spor yapsın, enerjilerini spor sahalarında atsın bana yeter” ifadesine yer verdi. Futbolcularla da tanışan Uygun mangalın başına geçti ve futbolculara elleri ile sucuk ekmek yedirdi. Günün konuşmaları ve Yenidoğan Serdarspor’un sezon içi hedefleri ile ilgili detaylar yarınki sayımızda olacak.

Bugün 12:57 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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