Ne maçtı ama!

Lider Sultanorhan’ın dinlendiği haftada, takipçileri İlimtepe Futbol Kulübü ile Suadiyespor, Körfez’de karşılaştı. İlimtepe’nin öne geçtiği karşılaşma 1-1 sona erdi. Maça Suadiye ekibinin kaçırdığı akıl almaz goller damga vururken, İlimtepe’de Nihat uzatmada altı pastan fileleri bulamadı

SUADİYE NELER KAÇIRDI NELER!

Yüksek tempoda oynanan maçın 2. dakikasında İlimtepe’de Berat’ın dokunuşu üst direği yaladı. 10’da günün talihsiz ismi Suadiye’den Aykut altı pastan golü atamadı. 17’de yine Aykut altı pastan golü kaçırdı. 23’te Suadiye’de Semih gol vuruşunu yapmak üzereyken, Üsame topu son anda topu kornere gönderdi. 36 ve 37’de İlimtepe gole yaklaştı. 40’de Suadiye’de Semih 5 metreden topu kaleye gönderdi, Mehmet son anda topu kornere çıkardı ve ilk yarıda gol olmadı.

SERHAT’TAN ŞAHANE GOL

60’da Semih’in şutunu İlimtepe’de Fatih gol çizgisi üzerinden çıkardı. 67’de Aykut zor olanı yaptı ve kafa vuruşu ile altı pastan topu auta gönderdi. 68’de Suadiye ekibi ceza sahası içinde elle oynama olduğunu düşündü ve penaltı bekledi. 75’de İlimtepe’de Umut ceza sahası içinde yerde kaldı, İlimtepe’depenaltı bekledi. 79’da İlimtepe Serhat’ın sol çaprazdan attığı harika golle öne geçti: 1-0.

SULTAN’A YARADI

86’da kaleci Mehmet’in zamanlama hatasını iyi değerlendiren Semih kafa golü ile skora dengeyi getirdi. 89’da İlimtepe’de Muhammed’in şutu sol direğin dibinden auta çıktı. 90+1’de İlimtepe’de Nihat akıllara zarar bir gol kaçırdı. Altı pastan topa dokundu, herkesin bakışları arasındaki top süzüle süzüle sol kale direğini yalayıp auta çıktı. Nefes kesen maç 1-1 sona erdi ve bu skor lider Sultan Orhan’ın işine geldi.