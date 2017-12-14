Hürriyet, Hatay Müftüsüne sert çıktı!

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun “9-15 yaşındaki çocuklarınızı evlendirin” sözleri meclise taşındı. CHP Milletvekili Hürriyet, “Bu müftülerin minik kız çocuklarıyla ilgili saçma sapan konuşmaktan başka işleri yok mudur” diyerek Başbakan Yıldırım’a soru önergesi sundu.

KIZ ÇOCUK 9, ERKEK ÇOCUK 12 YAŞINDA

Başbakan Binali Yıldırım’a soru önergesini sunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Müftü Kavillioğlu velilere kullandığı şu cümlelerle açık açık, “Babasının, çocuğu üzerindeki haklarından biri de, buluğ çağına erişince çocuğunu evlendirmesidir. Buluğ çağı, İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre kızlarda 9-15, erkeklerde 12-15 yaşları arası olarak belirlenmiştir” diyerek çocuklarını alenen evlendirmelerini istemiştir”

NİKAHLARI BU MÜFTÜLER Mİ KIYACAK?

Açıklamasına devam eden Hürryet, “Müftülere nikah yetkisinin verilmesinin ardından Hatay İl Müftüsünün sarf ettiği bu cümleler, çocuğunun ve ülkenin geleceğini düşünen aileleri kaygılandırmaktadır. Müftülere nikah yetkisinin verilmesi söz konusu bu çarpık zihniyetin, insanların kutsal değerleri saldırmasından endişe duyulmaktadır. Henüz bu uygulama yarım yılını dahi tamamlamamışken, bu tür isteklerin ortaya çıkması da gelecekte nelerle karşılaşacağımızın göstergesi olmuştur” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in Hatay Müftüsü ile ilgili Başbakan’a yönelttiği sorular;

Kız çocuklarını 9-15; erkek çocukları ise 12-15 yaşında evlendirilmesini söyleyen müftü hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?

Müftülere verilen evlendirme yetkisi verilmesinin meydana getirdiği bu tür olumsuzluk ve aksaklıkların çözümü konusunda Başbakanlığın bir B planı var mıdır?

Kanun ve yasaların koruduğu çocuklarımızın, bu tür müftüler yüzünden gayri meşru bir şekilde evlendirilmelerinin yolunun açılması demek anlamına gelmiyor mudur?

Bu müftülerin minik kız çocuklarıyla ilgili saçma sapan konuşmaktan başka işleri yok mudur?