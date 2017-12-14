Alınan bilgiye göre, D-100 Halkevi mevkisi Ankara istikametine giden Devlet Demiryollarına ait DE 55 081 sayılı mıcır taşıyan yük treninin arka vagonu, Adnan Menderes Köprüsü yakınında henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yan yatan vagonda bulunan demiryolu işçilerinin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. İş makinesiyle gelen ekipler, vagonu raya alma çalışmalarına başladı.
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Kocaeli'de yük treni vagonu raydan çıktı
İzmit'te demiryolunda yapılan bakım onarım çalışmaları için malzeme taşıyan yük treninin arka vagonu raydan çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz