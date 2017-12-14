Kocaeli'de yük treni vagonu raydan çıktı

Alınan bilgiye göre, D-100 Halkevi mevkisi Ankara istikametine giden Devlet Demiryollarına ait DE 55 081 sayılı mıcır taşıyan yük treninin arka vagonu, Adnan Menderes Köprüsü yakınında henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yan yatan vagonda bulunan demiryolu işçilerinin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. İş makinesiyle gelen ekipler, vagonu raya alma çalışmalarına başladı.