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Kocaeli'de yük treni vagonu raydan çıktı

İzmit'te demiryolunda yapılan bakım onarım çalışmaları için malzeme taşıyan yük treninin arka vagonu raydan çıktı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Halkevi mevkisi Ankara istikametine giden Devlet Demiryollarına ait DE 55 081 sayılı mıcır taşıyan yük treninin arka vagonu, Adnan Menderes Köprüsü yakınında henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yan yatan vagonda bulunan demiryolu işçilerinin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. İş makinesiyle gelen ekipler, vagonu raya alma çalışmalarına başladı.

Bugün 13:49 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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