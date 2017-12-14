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Lastikte yeni dönem

Yönetmelik değişikliğiyle lastik üreticileri ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması ve geri kazandırılmasına ilişkin toplam maliyetlerini, yeni lastiğin satış faturasında ayrı bir satırda "geri kazanım katılım payı" olarak gösterecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, lastik üreticilerinin hurda lastiklerin geri kazanımına ayırdığı payı takibe alacak düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Düzenlemeyle lastik üreticileri, ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) toplanması, taşınması ve geri kazandırılmasına ilişkin toplam maliyetlerini, yeni lastiğin satış faturasında ayrı bir satırda "Geri Kazanım Katılım Payı" (GKKP) olarak gösterecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, geri kazanım veya bertarafı için toplama ve taşıma sisteminin kurulması, yönetim planının oluşturulması ve bu lastiklerin yönetiminde gerekli düzenlemelerin ve standartların sağlanması için gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esasların yer aldığı "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği"nde değişikliğe gidiyor.

Hurda lastiklerin toplanması

Bakanlık, hurda lastiklerin yönetimi ve toplanmasının daha etkin hale getirilmesi amacıyla hazırladığı "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı görüşe açtı. Buna göre Bakanlık, taslakta "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Taşınması, Toplanması ve Yönetiminin Finansmanı" başlığı altında yapılan düzenlemeyle hurda lastikte geri kazanımı takibe almayı planlıyor. Yönetmelik taslağı kapsamında lastik üreticileri, ÖTL'lerin toplanması, geri kazanımı veya bertarafına ilişkin toplam maliyetler, yeni ürünün satış faturasında ayrı bir satırda Geri Kazanım Katılım Payı olarak gösterilecek. Bu payın hesaplama yöntemini ise Bakanlık belirleyecek ancak bu miktar, birim başına gerçekleşmesi beklenen maliyetin üzerinde olamayacak. Ayrıca toplanacak GKKP, ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetimi haricinde harcanamayacak. Yetkilendirilmiş kuruluşlara üye üreticilerce toplanacak GKKP tutarının ise tamamen yetkilendirilmiş kuruluşa aktarılmasının da zorunlu olacağı düzenlemede, bir önceki yıl kullanılamayan katılım payları bir sonraki yıl ÖTL Yönetim Sistemi maliyetleri hesaplamalarına dahil edilecek.

Vatandaşa ek maliyet getirmeyecek

Vatandaşa herhangi bir ek maliyet getirmeyecek düzenlemeyle Bakanlık, hem lastik üreticilerinin geri kazanıma ayırdığı payı takibe alacak hem de ÖTL yönetim sisteminin toplam maliyetini de ortaya çıkarmış olacak. Yönetmelik taslağı için görüşler, 15 Ocak 2018'e kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilebilecek.

Bugün 14:30 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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