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"Seninleyiz Kudüs" mitingine Yalovalılar davet edildi

Erbakan Vakfı Yalova Şube Başkanı İbrahim Yıldırım, 17 Aralık Pazar günü Kocaeli'de düzenlenecek "Seninleyiz Kudüs" mitingine Yalovalılar'ı davet etti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinliler'e yalnız olmadıklarını hissettirmeye devam edeceklerini belirtti. ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşılık mutlaka adımlar atılması gerektiğini aktaran Yıldırım, Yalovalılar'ı Erbakan Vakfı öncülüğünde 17 Aralık Pazar günü saat 13.30'da, Kocaeli Perşembe Pazarı Meydanı'nda düzenlenecek mitinge davet etti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eğer Amerika İsrail'i bu kadar çok seviyorsa, alsın o İsrail'i Alaska'ya taşısın, ey Amerikan yönetimi, ey dış güçler, ey dünya siyonizmi kendinize gelin, bizler 21. asrın Selahaddinleri olarak buradayız.' diye haykırmak için halkımızı Seninleyiz Kudüs mitingine davet ediyoruz. 17 Aralık Pazar günü, Sultan Fatih'in İstanbul'un fethi için yeni bir dünyanın kurulması için çadırını kurduğu yer olan Kocaeli'de buluşalım." Yıldırım, ayrıca mitinge katılmak isteyenler için 17 Aralık Pazar günü 11.30'da Yalova Belediye Parkı önünden otobüs kaldırılacağını bildirdi.

Bugün 14:34 TSİ AA Yalova- Gündem

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