Milli Piyango yılbaşı biletleri Kipa’da

Yılbaşı alışverişlerini Kipa mağazalarından yapmayı tercih eden müşterilerinin Milli Piyango yılbaşı biletlerini de hızlıca, kolay ve güvenilir bir şekilde almasını amaçlayan Kipa kasalarında bilet satışına başladı. Milli Piyango yılbaşı biletleri Kipa mağazalarında nakit veya kredi kartı seçenekleriyle satışa sunulacak. Kredi kartı ile alımlarda komisyon alınmayacak ve taksitlendirme olmayacak. 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesiyle hayalleri süsleyen yılbaşı biletleri 31 Aralık 2017 tarihine kadar tüm Kipa mağazalarında talihlilerini bekliyor.