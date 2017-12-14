Yılbaşı alışverişlerini Kipa mağazalarından yapmayı tercih eden müşterilerinin Milli Piyango yılbaşı biletlerini de hızlıca, kolay ve güvenilir bir şekilde almasını amaçlayan Kipa kasalarında bilet satışına başladı. Milli Piyango yılbaşı biletleri Kipa mağazalarında nakit veya kredi kartı seçenekleriyle satışa sunulacak. Kredi kartı ile alımlarda komisyon alınmayacak ve taksitlendirme olmayacak. 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesiyle hayalleri süsleyen yılbaşı biletleri 31 Aralık 2017 tarihine kadar tüm Kipa mağazalarında talihlilerini bekliyor.
Bugün 14:35 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:36 TSİ )
Milli Piyango yılbaşı biletleri Kipa’da
Milli Piyango 2018 yılbaşı biletleri Kipa mağazalarında satılmaya başlandı. Büyük ikramiye tutarı 61 milyon TL olan biletlerin nakit veya kredi kartı seçenekleri ile satışları 31 Aralık 2017 gününe kadar gerçekleşecek. Milli Piyango Yılbaşı Bileti Kipa mağazalarında talihlilerini bekliyor.
Bugün 14:35 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz