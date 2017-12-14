Polise saldıran bir kişi daha yakalandı

Önceki gece, İzmit Barlar Sokağı'nda meydana gelen olayda, Bursa'da görevli özel harekat polisi E.K.'yı sopalarla dövenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Önceki gün 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak E.Ç. tutuklanmış, M.C. ile M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. E.K.'nın silahından çıkan kurşunla yaralanan bar sahibi V.B. ise tedavi gördüğü hastanede gözaltında tutulmaya başlandı. Özel harekat polisine saldırdığı güvenlik kenarlarından tespit edilen 26 yaşındaki M.A. ise olaydan sonra kayıplara karıştırmıştı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.A.'nın İzmit Topçular Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. M.A. düzenlen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinde kavgayı M.T.'nin başlattığını söyleyen M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.