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Polise saldıran bir kişi daha yakalandı

İzmit'te, özel harekat polisine sopalarla saldıran kişilerden bir kişi daha yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Önceki gece, İzmit Barlar Sokağı'nda meydana gelen olayda, Bursa'da görevli özel harekat polisi E.K.'yı sopalarla dövenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Önceki gün 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak E.Ç. tutuklanmış, M.C. ile M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. E.K.'nın silahından çıkan kurşunla yaralanan bar sahibi V.B. ise tedavi gördüğü hastanede gözaltında tutulmaya başlandı. Özel harekat polisine saldırdığı güvenlik kenarlarından tespit edilen 26 yaşındaki M.A. ise olaydan sonra kayıplara karıştırmıştı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.A.'nın İzmit Topçular Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. M.A. düzenlen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinde kavgayı M.T.'nin başlattığını söyleyen M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 14:38 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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