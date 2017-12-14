FETÖ'nün emniyet imamı yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kocaeli'deki üst düzey "emniyet imamlarından" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Bayram Doğan'ın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Doğan ile avukatı Abdullah Serdar Önür katıldı. Duruşmada dinlenen tanıklardan E.T, polis memuruyken 15 Temmuz sonrasında görevinden ihraç edildiğini belirterek, sanığı, 17-25 Aralık öncesinde birkaç kez gördüğü için tanıdığını söyledi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Sanık avukatı Önür de tanık beyanlarına bakıldığında bir suç unsuru bulunmadığını ileri sürerek, dosyaya gelen HTS raporlarının bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. Sanık Doğan ise tanık ifadelerinin savunmasının doğruluğunu gösterdiğini anlatarak, hakkında ByLock kullandığı iddiası olsa da herhangi bir delilin dosyaya girmediğini ileri sürdü. Doğan, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanıklar B.C. ile A.D'nin dinlenmesine, BTK'dan gelen CD'nin bilirkişi tarafından incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, açığa alınan öğretmen Doğan'ın FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki üst düzey "emniyet imamlarından" olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı anlatılıyor. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Doğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi "TSK yönetime el koydu. Arkadaşlar yanlış bir şey yapmasın, askere yardımcı olsun." yazılı toplu mesaj attığı belirtiliyor. İddianamede, Doğan'ın evinde yapılan aramada 22 Ağustos 2016 tarihi için düzenlenmiş ABD'ye gidiş uçak bileti bulunduğu bildiriliyor. Doğan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.