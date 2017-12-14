Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:42 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:43 TSİ )

FETÖ'nün emniyet imamı yargılanıyor

Örgütün ildeki üst düzey "emniyet imamları" arasında yer aldığı iddia edilen tutuklu sanık Doğan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kocaeli'deki üst düzey "emniyet imamlarından" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Bayram Doğan'ın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Doğan ile avukatı Abdullah Serdar Önür katıldı. Duruşmada dinlenen tanıklardan E.T, polis memuruyken 15 Temmuz sonrasında görevinden ihraç edildiğini belirterek, sanığı, 17-25 Aralık öncesinde birkaç kez gördüğü için tanıdığını söyledi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Sanık avukatı Önür de tanık beyanlarına bakıldığında bir suç unsuru bulunmadığını ileri sürerek, dosyaya gelen HTS raporlarının bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. Sanık Doğan ise tanık ifadelerinin savunmasının doğruluğunu gösterdiğini anlatarak, hakkında ByLock kullandığı iddiası olsa da herhangi bir delilin dosyaya girmediğini ileri sürdü. Doğan, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanıklar B.C. ile A.D'nin dinlenmesine, BTK'dan gelen CD'nin bilirkişi tarafından incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, açığa alınan öğretmen Doğan'ın FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki üst düzey "emniyet imamlarından" olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı anlatılıyor. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Doğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi "TSK yönetime el koydu. Arkadaşlar yanlış bir şey yapmasın, askere yardımcı olsun." yazılı toplu mesaj attığı belirtiliyor. İddianamede, Doğan'ın evinde yapılan aramada 22 Ağustos 2016 tarihi için düzenlenmiş ABD'ye gidiş uçak bileti bulunduğu bildiriliyor. Doğan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bugün 14:42 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İzmit’te uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı mask
İzmit’te uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı
FETÖ'nün emniyet imamı yargılanıyor mask
FETÖ'nün emniyet imamı yargılanıyor
Polise saldıran bir kişi daha yakalandı mask
Polise saldıran bir kişi daha yakalandı
FETÖ’den 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ’den 6 kişi adliyeye sevk edildi
Özel harekat polisini döven 1 kişi tutuklandı mask
Özel harekat polisini döven 1 kişi tutuklandı
Çıktığı direkte elektrik akımına kapıldı! mask
Çıktığı direkte elektrik akımına kapıldı!
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden mask
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı mask
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı

GALERİ

Karda komik kaza! Kahkahalara boğuldular... mask
Karda komik kaza! Kahkahalara boğuldular...
Bu adama iyi bakın, hurdaya dönen araçtan tek parça kendi başına çıktı! mask
Bu adama iyi bakın, hurdaya dönen araçtan tek parça kendi başına çıktı!
Meteor yağmuru Kandıra'dan izlendi mask
Meteor yağmuru Kandıra'dan izlendi
İzmit'te kanlı gece: 1 ağır yaralı mask
İzmit'te kanlı gece: 1 ağır yaralı
Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok! mask
Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok!
"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap! mask
"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR