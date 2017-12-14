Yönetim ve taraftar sabah namazında buluşacak

Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk “Şampiyon yap bizi, Cehennem de yak bizi, diyen Gebzeli taraftarlarımızı sabah namazına Mustafapaşa Camii’ne bekliyorum” paylaşımında bulundu. Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, Sapanca deplasmanına dualarla gidilmesi amacıyla taraftarları pazar günü sabah namazına çağırdı. Mor-Beyazlı renklere gönül vermiş isimlerle Mustafapaşa Camii’nde sabah namazını eda edip öyle Sapanca’ya gidilmesi taraftarı olan Başkan Öztürk, bu yöndeki fikrini sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi sabah namazına beklediğini ifade etti. Öztürk, “Gebzespor yönetimimizle taraftarımızın birlikte organize ettiği Sapanca deplasmanı öncesi, herkesi boynunda Gebzespor atkısıyla, sabah namazını eda etmek için Çoban Mustafapaşa Camii’ne bekliyorum” dedi.