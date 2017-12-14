Çayırova U-19 çok farklı: 6-3

Sultan Orhan ve Çayırovaspor’u karşı karşıya getiren E Grubu mücadelesini kazanan taraf Selçuk Eleser’in öğrencileri oldu. Çayırovaspor ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken, ikinci yarı karşılıklı 6 gol izlendi. Maçı Mesut (2), Cafer(2), Bulut ve Gürkan’ın golleriyle 6-3 kazanan Yeşil-Siyahlı gençler, 2’de 2 yaparak liderliğini sürdürdü. Eleser’in öğrencileri ligin ilk maçında ise Beylikbağı Karadeniz’i 4-0 mağlup etmişti.