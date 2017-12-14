Sultan Orhan ve Çayırovaspor’u karşı karşıya getiren E Grubu mücadelesini kazanan taraf Selçuk Eleser’in öğrencileri oldu. Çayırovaspor ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken, ikinci yarı karşılıklı 6 gol izlendi. Maçı Mesut (2), Cafer(2), Bulut ve Gürkan’ın golleriyle 6-3 kazanan Yeşil-Siyahlı gençler, 2’de 2 yaparak liderliğini sürdürdü. Eleser’in öğrencileri ligin ilk maçında ise Beylikbağı Karadeniz’i 4-0 mağlup etmişti.
Bugün 14:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:56 TSİ )
Çayırova U-19 çok farklı: 6-3
1.Küme U-19 Futbol Ligi’nde 2.haftanın kapanış maçı, Metin Oktay Stadı’nda oynandı.
Bugün 14:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz