Kocaelispor, o isimle de görüştü

Geçen sezon Kocaelispor’u 3. Lig finalinde eleyen Altay’ın kısa bir süre önce istifa eden teknik adamı Cüneyt Biçer ile görüşüldü. Uzun süreli bir toplantı yapan Başkan Yavuz, Biçer’i takımda görmek istediği ancak Biçer’in henüz bir karar vermediği öğrenildi. Süreç devam edecek. Yönetim ise en doğru teknik adamı takıma getirmek için ince eleyip sıkı dokumaya devam edecek. Tarafların bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Yeşil Siyahlılar, şampiyon teknik adam Ergun Ortakcı ile de anlaşmış, Ortakcı Kocaelispor’u 3. Lig’e çıkarmıştı.