Geçen sezon Kocaelispor’u 3. Lig finalinde eleyen Altay’ın kısa bir süre önce istifa eden teknik adamı Cüneyt Biçer ile görüşüldü. Uzun süreli bir toplantı yapan Başkan Yavuz, Biçer’i takımda görmek istediği ancak Biçer’in henüz bir karar vermediği öğrenildi. Süreç devam edecek. Yönetim ise en doğru teknik adamı takıma getirmek için ince eleyip sıkı dokumaya devam edecek. Tarafların bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Yeşil Siyahlılar, şampiyon teknik adam Ergun Ortakcı ile de anlaşmış, Ortakcı Kocaelispor’u 3. Lig’e çıkarmıştı.
Bugün 14:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:01 TSİ )
Kocaelispor, o isimle de görüştü
Kocaelispor’da zorlu ve çok önemli Adliyespor maçı öncesi teknik adam arayışları da devam ediyor.
Bugün 14:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz