‘Değişen Kocaeli’yi konuştular

Kocaeli Alperen İl Gençlik Kolları’nın düzenlemiş olduğu Muhsin Yazıcıoğlu Liderlik Akademisi’nin beşincisi önceki akşam yapıldı. Bu haftaki akademide eski Kent Konseyi Başkanı Dr. Halil İbrahim Kahraman ile özel sektörde yöneticilik yapan makine mühendisi Cemalettin Orhan sunum yaptı. Dr. Kahraman, ‘Paşa Suyu Tarihçesi Üzerinden Kocaeli Tarihine Bir Bakış’ adlı sunumu ile katılımcıları bilgilendirirken, Cemalettin Orhan ise ‘Değişim ve Değişim Kültürü’ ile ilgili sunum yaptı.

“BİR SUNUMDA BİTECEKKADAR KISA DEĞİL”

Akademiyi Kocaeli Alperen İl Gençlik Kolları Başkanı Baran Aslan, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk, eski Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, birçok sivil toplum kuruluşu örgütü başkanı ve yöneticileri takip etti. Kahraman, sunumunda Kocaeli tarihini Paşa Suyu Tarihçesi üzerinden katılımcılara aktarırken, Kocaeli’nin tarihinin bir sunumda bitirilecek kadar kısa olmadığını, ilerleyen haftalarda yeniden akademiye katılarak 1950’li dönemler ve sonrasındaki Kocaeli ile ilgili değişim ve gelişmeleri paylaşacağını ifade etti.

HEDİYE TAKDİMİ YAPILDI

Değişim kültürü üzerine bir sunum gerçekleştiren Orhan ise oldukça keyifli ve eğlenceli sunumu ile değişimi katılımcılara aktardı. Her iki konuşmacı da Türkiye’nin gönül bağı bulunan unutulmaz liderlerinden şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun adının verildiği bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Konuşmalar sonrasında Kahraman ve Orhan’a teşekkür belgesi ve hediyeleri verildi.