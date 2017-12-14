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Doğan’dan Deniz Taksi esnafına müjde

Deniz Taksi’den Kerim Vardoğan ile İsmail Kızmaz’ı makamında ağırlayan Başkan Nevzat Doğan, “Çok kısa süre içinde buradaki taksicilerimiz de yeni mekânlarına kavuşacaklar” dedi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, taksi duraklarına ayrı bir önem veriyor. Taksicilerin, bir şehrin en önemli turizm elçileri olduğunu söyleyen Başkan Doğan, Deniz Taksi’den Kerim Vardoğan ile İsmail Kızmaz’ı makamında misafir etti.

“DAHA MODERN ORTAMLAR”

Kozluk Mahallesi Kapanca Sokak girişinde hizmet veren 13 araçlık Deniz Taksi durağının yenilenmesinin görüşüldüğü ziyarette konuşan Başkan Doğan, “Şehrimizde faaliyet gösteren taksi duraklarımız eskiden birkaç metrekarelik yerlerde ve şehrimize yakışmayan bir görsellikteydi. Yaklaşık 8 yıl önce başlattığımız çalışmayla taksici esnafımızın daha modern ortamlarda görev yapmasını sağladık” dedi.

“ÖZEL BİR TASARIM”

Deniz Taksi’nin turizm projesinin önemli bir bölgesinde hizmet vermekte olduğunu ekleyen Başkan Doğan, “Bu durağımızın da hem Tarih Koridoru Projemize, hem de taksici esnafımıza yakışır şekilde hizmet vermesi için çalışma başlattık. Çok kısa süre içinde buradaki taksicilerimiz de yeni mekânlarına kavuşacaklar” dedi. Deniz Taksi Durağı için özel bir tasarım hazırlandığı ve yakında uygulamaya konulacağı da kaydedildi.

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