Türk halkı AB’yi istiyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kamuoyunda AB algısını ölçen 2017 araştırma sonuçlarını Brüksel’de açıkladı. Türkiye ve AB arasında Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısına katılan İKV Başkanı Zeytinoğlu, toplantıda 18-19 Kasım tarihlerinde, 18 ilde, bin 311 kişi ile yüz yüze görüşme metodu ile yapılan araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

AB ÜYELİĞİNE DESTEK BÜYÜK

Araştırma AB üyeliğine olan desteğin, yüzde 78.9 ile oldukça yüksek bir düzeyde olduğunu gösteriyor. Buna rağmen Türkiye’nin yakın gelecekte AB üyesi olabileceğine olan inanç daha düşük. Yüzde 31.2 Türkiye’nin AB üyesi olacağına inanırken, yüzde 68,8 üyeliğin yakın bir gelecekte gerçekleşeceğine inanmıyor.

SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

Açıklanan anket sonuçlarını değerlendiren İKV Başkanı Zeytinoğlu, “Anket sonuçları Türk halkının hala büyük ölçüde AB üyeliğini desteklediğini ortaya koydu. Türk halkı, refah ve istikrar beklentisi ile bu üyeliği destekliyor. Ancak destek oranı geçen seneye göre 3 puan artarak, yüzde 78.9’u bulurken, aynı kişilere Türkiye’nin yakın bir gelecekte AB üyesi olacağına inanıp inanmadıkları sorulduğunda, olumlu beklenti oranı yüzde 31’e düşüyor. Yani AB hedefine yönelik bir inanç ve güven bunalımı söz konusu” dedi.

“ÖN YARGILAR VAR!”

Bu konuda Türkiye ve AB taraflarına düşenin üyelik sürecini yeniden canlandırmak olduğunu belirten Zeytinoğlu, kamuoyu yoklamasının diğer bazı ilgi çeken sonuçlarını da yorumladı. Zeytinoğlu, “Kamuoyunun AB algısını ölçen çalışmamız önemli ipuçları içeriyor. Türk halkının AB üyeliğine desteğinin arkasında refah artışı, serbest dolaşım ve demokratikleşme ile ilgili istek ve beklentiler yatıyor. Yine katılımcılar Türkiye’nin AB üyeliğini engelleyen başlıca unsurlar arasında ekonomik nedenleri, AB’nin çifte standartlarını, önyargıları ve kültürel farklılıkları görüyor” dedi.

MÜZAKERELER İŞLEMİYOR

‘AB’nin Türkiye’ye yaklaşımında neler yanlış, bu süreçte ne doğru gitmiyor’ gibi soruların yanıtlarının da anket sonuçlarında olduğunu belirten Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Sonuçlardan birinde katılanlara göre Türkiye’yi AB’ye yakınlaştırmanın temel mekanizması olması gereken katılım müzakereleri süreci işlemiyor. Halk bunu anlamış. Diğer bir önemli tespit de şu; kamuoyu AB’yi Türkiye’nin birinci ekonomik partneri olarak görürken, siyasi müttefik ve ortak olarak kimi görüyorsunuz diye sorulduğunda, AB ikinci sırada kalıyor. Birinciliği Rusya ve Türki Cumhuriyetler alıyor.”

“AB, SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ”

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, anket sonuçlarının Brüksel’de yapılan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısında açıklanmasının da ayrıca önemli olduğunu belirterek şu sözlere yer verdi: “Burada Avrupa Komisyonu ve diğer muhataplarımıza mesaj da veriyoruz. AB ile ilişkilerde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk halkının AB üyeliğini desteklemeye devam etmesi önemli. AB’nin de bunun gereğini yerine getirmesi ve Türk halkının haklı beklentilerini karşılamak için gerekli adımları atması lazım. Bunun için de Türkiye’nin AB sürecini siyasi mülahazalarla engellemek yerine, yeni fasılları gecikmeksizin açarak, gümrük birliği güncelleme sürecini başlatarak ve vizeleri kaldırarak AB gerekli adımları atmalı.”