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KTO heyeti CHP ve MHP’de

Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Sibel Moralı ile oda yöneticileri, önceki gün CHP ve MHP İlçe yönetimlerine ziyarette bulundu.

Ziyarette KTO Başkanı Moralı’ya KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan, başkan yardımcısı Veysel Şenol, yönetim kurulundan İlker Korkmaz, Mustafa Genç, Fatih Fidan, meclis üyeleri Recep Öztürk ve Mustafa Gülcan eşlik etti.

SİYASİLERDEN TEŞEKKÜR

Buluşma sırasında ilçenin gelişimi adına birlik ve beraberlik vurgusu yapan KTO Başkanı Sibel Moralı, sorunların çözümü için fikir alışverişlerinde bulunmanın ve ortak akılda bir buluşmanın önemine değindi. CHP İlçe Başkanı Mehmet Kaçar ile MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu da ziyaret nedeniyle KTO heyetine teşekkür etti.

Bugün 15:21 TSİ - Ekonomi

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