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Bugün 15:24 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:27 TSİ )

Arakan’daki dram fotoğraf karelerinde

İzmit Belediyesi önünde Arakanlı Müslümanların dramını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Kısa bir süre önce İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi ve Memur-Sen Kocaeli Şubesi, Arakanlı Müslümanların kaldığı Bangladeş’teki kampları ziyaret ederek mültecilere maddi ve manevi destekte bulunmuşlardı. Başkan Doğan’ın Arakanlı çocukların muayene de ettiği ziyaret sırasına çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi Belsa önünde açıldı.

SERGİ AÇILDI

Arakan’da yaşanan vahşete dikkat çekmek için açılan ve 3 gün sürecek sergide 50 fotoğraf yer alıyor. Serginin açılışını Başkan Doğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Marmara Bölge Başkanı Nuri Adaroğlu, Memur-Sen Başkan Şahin Yaşlık, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Belediye meclis üyeleri Güzin Taştekin ve Yusuf Sami Çınar, Ak Partili yöneticiler, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bugün 15:24 TSİ - Kültür-Sanat

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