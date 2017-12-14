MHP Başiskele üyelerini onurlandırdı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığı tarafından “Davaya adanan bir ömür” programı dolayısıyla Başiskele’de faaliyet yürütmüş 21 kişiye plaket takdim edildi. Partililere plaketlerini MHP İl Başkanı Aydın Ünlü takdim ederken, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın’da plaket töreninde yer aldı. Plaket töreninde konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bugün Başiskele ve önümüzdeki günlerde diğer ilçelerimiz. Bu programlarımız devam edecek. Biz değerlerimize sahip çıkacağız. Geçmiş dönemde emek harcamış, bu yoldan hiç çıkmamış saygıdeğer dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki MHP’nin siyasi hayatında emek harcamış arkadaşlarımızla her daim birlikte olacağız” sözlerini kullandı.

DAVAMIZIN İNSANLARINI ÖNEMSİYORUZ

Konuşmalarına devam eden Ünlü, “Taş Medreseliler ile başladığımız plaket törenine, 12 ilçede ‘Davaya adanan bir ömür’ programıyla devam edecek. Bugün Başiskele’den 21 dava arkadaşımıza plaket taktim ediyoruz. Haftaya ise programımız Dilovası ile devam edecek. Biz değerlerimize sahip çıkacağız. MHP’nin geçmiş döneminde emek harcamış, davaya ömür vermiş insanları önemsiyoruz. Sizlere ihtiyacımız var diyoruz. 2019 seçimleri için değerlerine sahip çıkan bir parti olmalıyız. Bugün biz ne yapıyorsak zamanında onlar yaptı. Biz bir olduğumuzu tüm Kocaeli’ye yansıtmak istiyoruz. Biz dava arkadaşlarımıza sahip çıkarak bir ve beraber olduğumuzu tüm Türkiye’ye göstereceğiz. Ben emekleri için dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önlerinde saygı ile eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

PLAKET ALAN İSİMLER

Ümit Kalın, Sabri Sancak Tutan, Ali İhsan Başköy, Adnan Er, Abdullah Dizman, Can Gök, Şeref Yıldırım, Murat Gökbayrak, Hatice Firal, Şaban Özkanlı, Nuri Sinanoğlu, Hüseyin Miralay, Muzaffer Azdiken, İbrahim Hakkı Alemdar, Sadık Şekerli, Zekai Şekerli, Ahmet Mermer, Nail Meydan, Recep Meydan, Mustafa Şahin, Refik Bayırlıoğlu