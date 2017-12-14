Ayak bileği sağlığı için atmanız gereken 7 adım

Günlük hayatta daha hareketli olmaları nedeniyle genç ve orta yaşlardaki insanların ayak bileklerinde daha sık sağlık sorunu yaşayabildiklerini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi “Ayak burkulmaları çoğunlukla sporcularda karşılaştığımız bir durum.

Özellikle kadınlarda yüksek topuklu ayakkabı kullanımı, ciddi oranda burkulmalara sebep olabiliyor” dedi.

Doç. Dr. Keklikçi, ileri yaş grubunda da yürümeyi zorlaştıran ayak bileği kireçlenmelerinin sıklıkla görüldüğünü belirterek yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

KONDİSYON YETERSİZLİĞİ

Ayak bileği rahatsızlıkları için tıbbi ve cerrahi tedavi yöntemlerinin günden güne arttığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi “Artroskopik ayak bileği cerrahisiyle büyük kesiler açılmadan müdahale edilebiliyor.

Bu nedenle iyileşme süreleri de oldukça kısalıyor.

Bu da hastalar için büyük bir konfor sunuyor” dedi.

Sporcularda kondisyon yetersizliği ve antrenmansızlık durumunda ayak bileğine yüklenildiğini ve ciddi sıkıntılar yaşanabildiğini belirten Keklikçi, “Uygun olmayan ayakkabıların giyilmesi ve zeminin kötü olması da ciddi sakatlanmalara neden olabilir” uyarısında bulundu.

Topuklu ayakkabılar ayak bileğinin düşmanı

Kadınlarda yüksek topuklu ayakkabı kullanımının ayak ve ayak bileği sorunları ile burkulmalara neden olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi, “Özellikle sürekli topuklu ayakkabı kullanan kadınlarda topuk ağrısı, tarak kemiklerinde ağrı, başparmağın deformitesi, ayak bileğinde bağ yaralanmaları, kırıklar, kıkırdak lezyonları gibi hastalıklar görülebiliyor. Bunların bir kısmı ancak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir” diye konuştu.

Tedavi kişiye özel düzenlenmeli

Genç ve orta yaş grubunda; ayak bileği burkulmaları, bağ yaralanmaları, ayak bileğini ilgilendiren kırıklar, aşil tendon yaralanmaları ve kıkırdak hasarlarının daha sık görüldüğünü anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi “Aktivite seviyesi daha düşük olan ileri yaş grubuna baktığımızda ise ayak bileği artriti ve eklemi oluşturan yumuşak dokuların yangısı gibi hastalıklara daha sık rastlıyoruz” dedi.

Ayak bileği tedavisinin kişiye özel olarak düzenlenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Kenan Keklikçi, “İleri yaş grubunda daha sık gördüğümüz ayak bileği kireçlenmesi tedavisinde ameliyat dışı yöntemlerle de tedavi mümkün” açıklamasında bulundu.

AYAK BİLEĞİ SAĞLIĞIİÇİN 7 ADIM