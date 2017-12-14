Pirelli’de 57’nci yıl coşkusu

İlk Türk lastiğini üreten Türkiye Pirelli Fabrikası’nın kuruluşunun 57. yılı törenlerle kutlandı. Fabrika yemekhanesinde gündüz saatlerinde düzenlenen ilk törende Prometeon Türkiye Genel Müdürü Alp Günvaran, Pirelli Fabrika Direktörü Hakan Yalnız, Kalite Direktörü Alper Erkal, İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Lojistik Direktörü Ayşegül Şenalp, Üretim Müdürü Önder Kılıç, Mühendislik Müdürü Nuri Erdoğdu, Bakım Müdürü Serkan Topal, Motorsport Üretim Müdürü Atilla Gidergi, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Kocaeli Şube İdari Sekreteri Ercan Yavuz ve işyeri temsilcileri, diğer yöneticiler ile çalışanlar bir araya geldi.

KIDEM ALANLARÖDÜLLENDİRİLDİ

Prometeon Türkiye Genel Müdürü Alp Günvaran, “İlk Türk lastiğini üreten böyle güçlü markanın değerli çalışanları ile bir arada olmak çok güzel. Bugüne kadar birçok alanda büyük başarılara imza atıldı. Bundan sonra da fabrika ve markamızın gelişmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile kurumumuza emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi. Konuşmanın ardından 10, 20, 25 ve 30 yıl kıdem alanlara rozet, plaket ve hediyeleri takdim edildi.

“NİCE BAŞARILI YILLAR”

15 yıl kıdem alan mavi ve beyaz yaka çalışanlar hafta sonu aileleri ile birlikte fabrikayı gezdiler, öğle yemeği sonrası plaketlerini aldılar. Törene katılan Pirelli Fabrika Direktörü Hakan Yalnız, “Faliyet gösterdiğimiz bu çoğrafyada hep birlikte büyük başarılar elde ettik. Sizleri ailece burada görmek çok güzel. 15 yıldır kurumumuza sunduğunuz emekler çok değerli. Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor, omuz omuza çalışmaya devam edeceğimiz nice başarılı yıllar diliyorum” dedi.