Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:40 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:41 TSİ )

Kongre ve Kültür Merkezi 2019’da hizmete girecek

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında gerçekleştirdiği sunumda Mannesman Kongre ve Kültür Merkezi’nin 2019’un başında hizmete gireceğini söyledi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Mannesman Kongre ve Kültür Merkezihakkında yaptığı açıklamalarda, “Mannesman Kongre ve kültür merkezi projesini 45 bin 790 metre üzerinde gerçekleştireceğiz. 22 bin 790 metrekare kapalı alan (Otopark hariç). 3 bloktan oluşan bir projedir bu. Kocaeli’de. 11 ayrı salon olacak. 1300 kişilik konferans salonu, nikah salonu 460 kişilik, bir toplantı salonumuz 126 kişilik diğer 4 tane toplantı salonumuz da 50 kişilik, açık otopark 675 araçlık olacak. Burası sit alanı. Yeni bir bina değil, binaları restore ediyoruz. Sözleşme bedeli 58 milyon 343 bin TL. İşin yapım süresi 480 gün. 2019’un başlarında hizmete girecek” dedi.

Bugün 15:40 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Başkan Doğan’dan kuyucumlara ziyaret mask
Başkan Doğan’dan kuyucumlara ziyaret
Doğan’dan Deniz Taksi esnafına müjde mask
Doğan’dan Deniz Taksi esnafına müjde
"Seninleyiz Kudüs" mitingine Yalovalılar davet edildi mask
"Seninleyiz Kudüs" mitingine Yalovalılar davet edildi
Yere sigara izmariti atanlara ceza kesecekler! mask
Yere sigara izmariti atanlara ceza kesecekler!
4 ilçede elektrik kesintisi mask
4 ilçede elektrik kesintisi
Cephanelik’te teleferik mask
Cephanelik’te teleferik
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden mask
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
O müdür görevinden ayrılıyor! mask
O müdür görevinden ayrılıyor!

GALERİ

Karda komik kaza! Kahkahalara boğuldular... mask
Karda komik kaza! Kahkahalara boğuldular...
Bu adama iyi bakın, hurdaya dönen araçtan tek parça kendi başına çıktı! mask
Bu adama iyi bakın, hurdaya dönen araçtan tek parça kendi başına çıktı!
Meteor yağmuru Kandıra'dan izlendi mask
Meteor yağmuru Kandıra'dan izlendi
İzmit'te kanlı gece: 1 ağır yaralı mask
İzmit'te kanlı gece: 1 ağır yaralı
Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok! mask
Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok!
"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap! mask
"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR