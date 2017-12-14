Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Mannesman Kongre ve Kültür Merkezihakkında yaptığı açıklamalarda, “Mannesman Kongre ve kültür merkezi projesini 45 bin 790 metre üzerinde gerçekleştireceğiz. 22 bin 790 metrekare kapalı alan (Otopark hariç). 3 bloktan oluşan bir projedir bu. Kocaeli’de. 11 ayrı salon olacak. 1300 kişilik konferans salonu, nikah salonu 460 kişilik, bir toplantı salonumuz 126 kişilik diğer 4 tane toplantı salonumuz da 50 kişilik, açık otopark 675 araçlık olacak. Burası sit alanı. Yeni bir bina değil, binaları restore ediyoruz. Sözleşme bedeli 58 milyon 343 bin TL. İşin yapım süresi 480 gün. 2019’un başlarında hizmete girecek” dedi.
Bugün 15:40 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:41 TSİ )
Kongre ve Kültür Merkezi 2019’da hizmete girecek
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında gerçekleştirdiği sunumda Mannesman Kongre ve Kültür Merkezi’nin 2019’un başında hizmete gireceğini söyledi
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Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz