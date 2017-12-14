Belediyelerin bütçeleri belli oldu

Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında büyükşehir belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin bütçeleri görüşülüp onaylandı. Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı bütçesi 2 milyar 789 Milyon TL olurken, 12 ilçe belediyesinin toplam bütçesi 4 Milyar 752 Milyon 35 bin lira oldu. Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi.

BÜTÇE YÜZDE 15 ARTTI

Meclise gelecek olan bütçede önemli değişimler var. Geçtiğimiz yıl bütçe artırımı ile 2 milyar 100 milyon liradan 2 milyar 419 milyona çıkartılan bütçesi bu yıl yüzde 15 oranında artış göstererek 2 milyar 789 milyona çıktı. Gelir bütçesi 2 milyar 539 milyon lira olan Büyükşehir’in bütçesi Gebze-Darıca Metrosuna yapılacak olan yatırım nedeniyle mevcut nakit stokundan kaynak artırımına gidildi. Nakit stokundan 250 milyon lira bütçeye kaynak aktarılarak gider bütçesi 2 milyar 789 milyona çıkartıldı.

ÇAYIROVA’NIN BÜTÇESİ REKOR KIRDI

Çayırova Belediyesi’nin 2018 bütçesi, bir rekora imza atacak. Gölcük ve Dilovası belediyelerinin bütçeleri ise, önümüzdeki yıl bu yıla göre daha düşük olacak. İlçe belediyelerinde Başiskele, Derince ve Kartepe Belediyesi bütçe artırımı yaptı. Başiskele 10 milyon, Derince ise 30 milyon lira stok parasından bütçeye kaynak aktardı. 12 belediye arasında sadece Kartepe Belediyesi 5 milyonluk bir borçlanmaya giderek bütçeye kaynak aktaracak. Geçtiğimiz yıl toplam 3 milyar 785 milyon 35 bin lira olan 12 ilçe ve Büyükşehir’in toplam bütçesi bu yıl 4 milyar 457 milyon 38 bin 500 liraya yükseldi.

İŞTE İLÇELERİN BÜTÇESİ

BELEDİYELER 2017 BÜTÇESİ 2018 BÜTÇESİ

Büyükşehir 2.100.000.000,00 2.789.000.000.00

Gebze 365.000.000.00 390.000.000.00

İzmit 220. 000.000.00 255.000.000.00

Körfez 230. 000.000.00 245.000.000.00

Çayırova121. 000.000.00 220.500.000.00

Darıca165. 000.000.00 185.000.000.00

Başiskele108.550.000.00 144.908.000.00

Gölcük134.600.000.00 132.700.000.00

Derince110.000.000.00 120.000.000.00

Kartepe 85.500.000.00 118.500.000.00

Dilovası 87.185.000.00 85.430.500.00

Karamürsel33.200.000.00 40. 000.000.00

Kandıra 25.000.000.00 26. 000.000.00

TOPLAM 3.785.035.000.00 4.752.038.500.00

EN BÜYÜK PAY ULAŞIM’A AYRILDI

Bütçede bu yıl toplam 1 milyar 469 milyon 947 bin 412 lirası yatırıma ayrıldı. Bütçenin yüzde 52,7’sinin yatırım bütçesi olan Büyükşehir’de önümüzdeki yıl önemli hizmetlerin adımını atacak. Bütçede en büyük pay ulaşım yatırımlarına ayrıldı. Ulaşım Dairesine 749 milyon 996 bin 146 lira ayrılırken, 344 milyon lira da Fen İşleri Daire Başkanlığına ayrıldı.

AMATÖR KULÜPLERE GELİR SAĞLANMALI

Amatör Spor Kulüplerine gelir getirici olanakların saplanması gerektiğini belirten CHP Grup Başkan vekili Engin Taşdemir, İlimizde çeşitli spor dallarında uğraş veren amatör kulüplerimiz her geçen gün zor şartlar altında mücadele etmektedirler. Büyükşehir Belediyesi tarafından ayni nakdi yardım adı altında malzeme yardımı yapılmasına rağmen, kulüplerimiz lisanas ücretleri ve çeşitli konularda nakit zorluklar çekmektedir. Bu konuda Kocaeli Amatör spor kulüpleri, federasyonuna her yıl düzenli olarak nakdi yardım yapılmasını şayet kanuni olarak nakit yardım yapılmasında bir sıkıntı varsa bir çalışma yapılarak amatör spor kulüplerine gelir getirici imkanlar sağlanmasını öneriyoruz” dedi .

KÜTÜPHANE YETERLİ DEĞİL

Engin Taşdemir Kocaeli İl Halk Kütüphanesi ile ilgili olarak, “Sabancı Kültür Merkezinin bir bölümünde hizmet veren İl Halk Kütüphanesinin yaptığımız ziyaretler sırasında il kütüphanesinin fiziki şartlarının çok yetersiz olduğu ve Kocaeli‘ye yakışan bir durumda olmadığını gördük. Kütüphanenin girişinin hem görüntü hem de güvenlik açısından uygun olmadığı, kütüphaneye ayrılan bölümün fiziki olarak yeterli olmadığını gelen kitapların koliler halinde koridorlarda biriktiğini mekanda kırık camların yaralanma riski yarattığını gördük. Kocaeli‘ye yakışır bir kütüphane yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

OTOBÜS İŞLETME GARAJI DEVREDİLDİ

Büyükşehir belediyesi Plaj Yolu’nda bulunan Büyükşehir Otobüs İşletmesi Garajı’nı ve Akaryakıt istasyonunu Ulaşım Park A.Ş’ye devretti. 5 yıl süreyle garaj ve akaryakıt istasyonu Ulaşım park tarafından işletilecek. Erenler Mahallesinde bulunan Çay Bahçesi ve Kafeterya’nın işletmecisinin kirasını ödememesi nedeniyle Çay Bahçesi ve Kafeteryanın SEKA Park A.Ş’ye yapılan devir kararı iptal edildi ve işletmenin Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilmesine karar verildi.

PARKA GAZETECİ ERKAN NİGİZ’İN İSMİ VERİLDİ

İzmit’te Yahyakaptan ve Yenişehir Mahallesi arasında yapılan olan üst geçide Yahyakaptan Üst Geçidi isminin, Turgut Mahallesinde yapılan parka Gazeteci Erkan Nigiz’in isminin, Kartepe Emekevler Mahallesindeki Eyüp Caddesine Şehit Tevk Özdemir isminin, Kartepe Ataevler ve Emekevler Mahalleleri arasına yapılan üst geçidin adına Şehit Pilot Üstteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin isminin verilmesine karar verildi.

STADYUM PROJESİ ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Mecliste İzmit Belediyesi sınırları içinde yer alan SEKA Park-Plajyolu Tramvay hattı projesinin imar planlarına işlenmesi gündeme geldi. Mecliste ayrıca yeni yapılan Kocaeli Stadyumunun ulaşım ağı projesi ile ilgili imar düzenlemesi de meclise geldi. Kartepe ve İzmit sınırları arasında yapılacak olan Köseköy koridoru ve Stadyum yolu projesinin imara işlenmesinin ardından hızla projenin yapımı için çalışmalar başlayacak.