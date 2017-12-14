Başkan Doğan’dan kuyucumlara ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan durdurak bilmiyor. Ya bir projenin açılışında ya da bir esnaf ziyaretinde. Başkan Doğan’ın son durağı ise İzmit Kuyumcular Çarşısı oldu. Başkan Doğan Kuyumcular Odası Şube Başkanı Nuri Koç ile birlikte kuyumcu esnafını ziyaret etti. Başkan Doğan, AKP İzmit Gençlik Kolları Yöneticisi ve Arifoğulları Kuyumculuğun sahibi Mehmet Mamik ile birlikte bir süre sohbet ettikten sonra tüm esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.