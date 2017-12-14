İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan durdurak bilmiyor. Ya bir projenin açılışında ya da bir esnaf ziyaretinde. Başkan Doğan’ın son durağı ise İzmit Kuyumcular Çarşısı oldu. Başkan Doğan Kuyumcular Odası Şube Başkanı Nuri Koç ile birlikte kuyumcu esnafını ziyaret etti. Başkan Doğan, AKP İzmit Gençlik Kolları Yöneticisi ve Arifoğulları Kuyumculuğun sahibi Mehmet Mamik ile birlikte bir süre sohbet ettikten sonra tüm esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.
Bugün 15:48 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:49 TSİ )
Başkan Doğan’dan kuyucumlara ziyaret
Esnaf ve ev ziyaretlerini aralıksız sürdüren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan kuyumcular çarşısına ziyarette bulundu.
Bugün 15:48 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz