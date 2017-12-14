Adı bile konmayan bebek hayatını kaybetti

Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden Özkan Yanar ve Gamze Yanar çiftinin adı bile konmayan ikinci çocukları 7 günlükken hayatını kaybetti. 6,5 aylıkken erken doğumla dünyaya gelen bebek, 7 gün küvezzde yaşadı. Doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybeden bebek, Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.