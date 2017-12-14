Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden Özkan Yanar ve Gamze Yanar çiftinin adı bile konmayan ikinci çocukları 7 günlükken hayatını kaybetti. 6,5 aylıkken erken doğumla dünyaya gelen bebek, 7 gün küvezzde yaşadı. Doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybeden bebek, Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Bugün 15:50 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:56 TSİ )
Adı bile konmayan bebek hayatını kaybetti
Körfez'de 7 günlük adı bile konmayan bebek hayatını kaybetti.
Bugün 15:50 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz