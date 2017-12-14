Dünyaca ünlü film yıldızı Jean Claude Van Damme, 19 Aralık’ta Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapımı devam eden 262 Towers’a gelerek Van Damme Fitnes - Health’ın tanıtımı ve imza günü etkinliğine katılacak. Van Damme Fitnes & Health’ın işletmeciliğini İzmitli işadamı ve 262 Towers’ın ortağı Burçin Şahin yapacak.
Bugün 16:17 TSİ- Dünya ( Güncelleme : Bugün 16:20 TSİ )
Van Damme’e İzmit’e geliyor
Van Damme’e İzmit’e geliyor
Bugün 16:17 TSİ - Dünya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz