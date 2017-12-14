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Van Damme’e  İzmit’e geliyor

Van Damme’e  İzmit’e geliyor

BÜYÜT

Dünyaca ünlü film yıldızı Jean Claude Van Damme, 19 Aralık’ta Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapımı devam eden 262 Towers’a gelerek Van Damme Fitnes - Health’ın tanıtımı ve imza günü etkinliğine katılacak. Van Damme Fitnes & Health’ın işletmeciliğini İzmitli işadamı ve 262 Towers’ın ortağı Burçin Şahin yapacak.

Bugün 16:17 TSİ - Dünya

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