Van Damme’e  İzmit’e geliyor

Dünyaca ünlü film yıldızı Jean Claude Van Damme, 19 Aralık’ta Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapımı devam eden 262 Towers’a gelerek Van Damme Fitnes - Health’ın tanıtımı ve imza günü etkinliğine katılacak. Van Damme Fitnes & Health’ın işletmeciliğini İzmitli işadamı ve 262 Towers’ın ortağı Burçin Şahin yapacak.