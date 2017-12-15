Cengiz Kurtoğlu bu akşam konser verecek

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin gelenekse kuruluş yıldönümü ve meslekte onur gecesi bu akşam saat 19.00’da The Ness Otel’de yapılacak. Gecede ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verecek. Programda ayrıca meslekte 40. ve 25. Yılını dolduran inşaat mühendislerine plaket takdim edilecek.