İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin gelenekse kuruluş yıldönümü ve meslekte onur gecesi bu akşam saat 19.00’da The Ness Otel’de yapılacak. Gecede ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verecek. Programda ayrıca meslekte 40. ve 25. Yılını dolduran inşaat mühendislerine plaket takdim edilecek.
15 Aralık 2017- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 16:23 TSİ )
Cengiz Kurtoğlu bu akşam konser verecek
Cengiz Kurtoğlu bu akşam Kocaeli'de konser verecek
15 Aralık 2017 - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz