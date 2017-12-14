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İzmit’te uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İzmit’te düzenlenen iki ayrı operasyonda esrar ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İzmit ilçesinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 73,80 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, diğer şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılıp adli makamlarca serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde yapılan operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 24,25 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken 1 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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