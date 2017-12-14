Doğan: Bu sene Okuma Meydanı’nı yaparız

Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısındakentkütüphanesi ve okuma meydanı projesi ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Dışardan gelenlerin içeride güç aldığı şeylerden biri kütüphane ve müzeler. Bu konuda sizlerin başlattığı çalışmalar ile kütüphane konusunda büyük eksik kapanacak. Kütüphane klasik sessiz kitap okunan yer değil ev ortamı gibi rahat olmalı. İzmit ortaokulu binasının kent dışına taşınması ve onun yerine okuma meydanı ve kent kütüphanesi yapılması konusunda mutabıkız. İş Milli Eğitim’e kaldı. MEB binayı yılsonunda taşıdığı zaman bize devredecek. Taşınır taşınmaz bizde düzenlemelere girersek bu sene kent kütüphanesi ve okuma meydanını yapmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.