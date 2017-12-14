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Ayağı asansöre sıkışan işçinin ayağı kırıldı!

İzmit'te bir spor salonundaki bakım yaptığı asansörün hareket etmesi sonucu ayağı boşluğa sıkışarak kırılan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerinin omuzunda sedyeye taşındı.

Olay İzmit Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak’ta bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre spor salonunun aylık asansör bakımlarını yapan Hakan Bayrak, 2 katta çalışma yapıyordu. Bakım sırasında asansörün aninden hareket etmesi sonucu Hakan Bayrak’ın ayağı, asansörle duvar arasında sıkışarak yaralandı. Bayrak’ın acı bağrışlarını duyan salon görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Önce kurtardılar daha sonra omuzlarına alarak taşıdılar

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Bayrak’ı kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Hidrolik bir makine ile asansörle duvar arasındaki mesafeyi genişleten ekipler, Bayram’ın ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Ayağı kırıldığı tespit edilen Bayram’a ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, dar merdivenlerden sedye çıkaramayınca yine itfaiye ekipleri devreye girdi. Ayağı kırılan Bayramı omuzlarına alan iki itfaiye eri zemin kata indirdikleri yaralı işçinin sedyeye alınmasını sağladı. Yaralı işçi ayağı alçıya alınarak taburcu edildi. Sedyeye alınan yaralı işçi, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kırılan ayağı alçıya alınan Hakan Bayram, daha sonra taburcu edildi.

Bugün 16:51 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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