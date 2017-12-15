Edinilen bilgiye göre Gebze’de çok sayıda iş yerlerinden ev eşyası, elektronik eşya, ziynet eşyası, tırlardan motor parçaları, aksesuarlar, evlerden de nakit para, çeşitli evrak, beyaz eşya çalınması şikayeti alan Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrasında olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.G. H.C. ve O.Y. isimli şahısların kimliğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şahısların İstanbul’daki adreslerine baskın düzenleyen ekipler, belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınarak Gebze Emniyet Müdürlüğüne getirilen 3 kişi, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gebze Adliyesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün 09:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:07 TSİ )
İş yeri hırsızları tutuklandı
Gebze ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan ve İstanbul’da yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz