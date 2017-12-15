Barlar Sokağı’nda bar görevlileri ile özel harekat polisi arasında tartışma çıkmış, çıkan arbedede 2 kişi tabancayla vurularak yaralanırken sopayla darp edilen özel harekat polisi ise ağır yaralanmıştı. Olay sonrasında dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. adlı barmen tutuklanmış, diğer 2 kişi ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili aranan M.A. adlı şüpheli ise sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alınmış ardından da adliyeye sevk edilmişti. Adliyede işlemleri tamamlanan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Polisin darp edilmesi olayında 2. tutuklama
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis özel harekat polisinin bar girişinde sopalarla darp edilmesiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz