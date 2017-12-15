Polisin darp edilmesi olayında 2. tutuklama

Barlar Sokağı’nda bar görevlileri ile özel harekat polisi arasında tartışma çıkmış, çıkan arbedede 2 kişi tabancayla vurularak yaralanırken sopayla darp edilen özel harekat polisi ise ağır yaralanmıştı. Olay sonrasında dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. adlı barmen tutuklanmış, diğer 2 kişi ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili aranan M.A. adlı şüpheli ise sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alınmış ardından da adliyeye sevk edilmişti. Adliyede işlemleri tamamlanan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.