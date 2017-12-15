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Tek katlı ev yıkıldı!

Kartepe Belediyesi, Yapı Kontrol Ekipleri çarpık kentleşmeye izin vermiyor.

Kartepe Belediyesi çarpık kentleşmeye izin vermiyor. İlçede ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ekipler tarafından tespit edilerek yıkılıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimler sırasında ruhsatsız olduğu tespit edilen Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi No: 281 adresinde Nezih Ayçiçek’e ait tek katlı yapı hakkında yasal işlem başlattı. Yapı ile ilgili, mevzuat çerçevesinde yapılan işlemler sonrası belediye encümeninde alınan kararın uygulanmasıyla ilgili müdürlüklerden destek alınarak yıkım işlemi gerçekleştirildi.

KAÇAK YAPIYA İZİN YOK

Başkan Üzülmez’den sağlıklı ve planlı kentleşme vizyonu ile yasalar çerçevesinde kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirten Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Kasımoğlu, “İlçede kaçak yapılaşmanın önünü kesmek, vatandaşların mağdur duruma düşmelerini engellemek ve yapı ruhsatına uygun kentsel yapılaşmanın sağlanması hedefiyle çalışmalarımız yeni yılda da devam edecek” dedi.

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