Kaza, saat 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre video paylaşım sitesi Youtube’da özellikle eğitici ve öğretici videolar paylaşarak 2,5 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan ve bir fenomen haline gelen Ruhi Çenet (37), 41 K 1122 plakalı otomobil ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda Bursa istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilde bulunan Youtube fenomeni Ruhi Çenet ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Yusuf Fazıl Çuhadar (22) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ruhi Çenet ile arkadaşı Yusuf Fazıl Çuhadar burada ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Bugün 09:18 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:58 TSİ )
Youtube fenomeni Kocaeli'de kaza yaptı!
Video paylaşım sitesi Youtube’da 2,5 milyondan fazla takipçisi bulunan ve özellikle eğitici videolar ile sayısız hayranı bulunan Ruhi Çenet, Orhangazi’de kendi kullandığı otomobil ile kaza yaptı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz