Karlov suikasti ile ilgili flaş gelişme

Ankara’da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle alakalı, eski bir polis tutuklandı. “Tasarlayarak adam öldürmeye iştirak” suçundan hüküm giyen Ramazan Yücel, daha önce FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti.