Ankara’da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle alakalı, eski bir polis tutuklandı. “Tasarlayarak adam öldürmeye iştirak” suçundan hüküm giyen Ramazan Yücel, daha önce FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti.
Bugün 09:32 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:36 TSİ )
Karlov suikasti ile ilgili flaş gelişme
Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilişkili olduğu belirtilen, eski bir polis “tasarlayarak adam öldürmeye iştirak” suçundan tutuklandı.
Bugün 09:32 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(1 )
Mülayim Çoksert - 19 aralık 2016......1 yıl sonra.
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