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Bugün 09:54 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:58 TSİ )

7 kuruşluk elektrik evlere 21 kuruştan giriyor

Meclis bütçe görüşmelerinde Enerji Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, enerji de gelinen noktaya değinerek AKP’nin Milletin enerjisini tükettiğini belirtti.

Elektriğin 7 kuruş olarak üretim tesislerinden çıktığını belirten Akar, 16 kuruşa dağıtım şirketlerine gelen Elektriğin vatandaşa 21 kuruşa mal olduğunu söyledi. Elektrik dağıtım şirketlerinin 12,3 milyar dolara özelleştirildiğinin altını çizen Akar, ülke de kömür rezervlerinin yeterli olmasına rağmen nükleer santrallerin kurulmasının yanlış bir uygulama olacağını söyledi.

"NÜKLEER SANTRALLE 7 KURUŞLUK ELEKTRİK 50 KURUŞA ALINACAK"

Nükleer santraller de yapılan sözleşmelere değinen Akar şunları söyledi "Nükleer santralin bir başka boyutu var: Yaptığınız anlaşma nedeniyle, bakın, 7 kuruşa mal olan bir elektrik, garanti alımla 50 kuruşa alınacak. Yani neye alınacak? 12,5 cente alınacak, bugünkü fiyatlarla söylüyorum, 50 kuruşa. Bunun vatandaşa yansımasını biraz sonra söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? 21 kuruşa dağıtım şirketlerine mal olan elektrik, bu nükleer santraller geldiği zaman belki de 40 kuruş, 50 kuruştan dağıtım şirketlerine gelmiş olacak. 21 kuruşa gelen bu birim fiyata, 1 kilovat saatlik elektrik dağıtım bedeli adı altında üzerine 11,57 kuruş daha ekleniyor. Dağıtım bedeli nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Dağıtım bedelinin içinde tel var, dağıtım bedelinin içerisinde direk var, trafo var, kayıp kaçak var, işletme var, bakım var, elektriğiniz kesildiğinde, bir arıza yaptığında çağırıyorsunuz ya dağıtımcı şirketi tamir etmesi, onarması için, işte içerisinde onun da maliyeti var, onun içerisinde sayaç okuma var; buna "dağıtım bedeli" diyorlar. Dağıtım bedeliyle beraber, birim fiyat toplamda 33,180 kuruşa çıkıyor.’’ dedi.

HERŞEYİN BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDÜYOR

Vatandaşın tüm yatırımları üstlendiğinin altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, dağıtım şirketlerinin çekmiş oldukları 1 metre telin ve diktikleri her direğin parasını vatandaşlardan aldıklarını söyledi. Akar, sadece bununla yetinilmeyip yüzde 1’lik enerji fonu e yüzde 2’lik TRT payı ile birlikte 7 kuruş olan elektrik maliyetinin vatandaşa 6 kat olarak geri döndüğünü söyleyerek 43 TL’lik faturanın vatandaşa 83 TL olarak yansıdığını söyledi.

DOĞALGAZ KULLANIMI YÜZDE 6

Akar hükümetin Doğalgaza ilişkin olarak 79 ile getirdik açıklamalarına değinerek, Türkiye de konutlarda doğalgaz kullanım oranın yüzde 6’larda olduğunu söyledi. Akar bunun nedeni olarak vatandaşın kullanabilmesi için kombisinden tesisatına kadar birçok giderinin olduğunu bununda bir asgari ücretlinin yıllık maaşına denk geldiğini söyledi. 10 yıldır Akmeşe’nin doğalgaz beklediğini de belirten Akar, doğalgaz üretiminin yüzde yüzünün de yabancılar da olduğunu söyledi.

Bugün 09:54 TSİ - Ekonomi

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