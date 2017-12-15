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Bugün 10:23 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:27 TSİ )

Kadın futbolunda markayız, ama? Kimin umurunda!

Her geçen gün prestijini arttıran kadın futbolda Kocaeli’nin Türkiye’de parmakla gösterilirken, bu şehrin mülki amirleri ve idarecileri bu gerçeği görmekten imtina ediyor.

Kadın futbola tüm yokluklara rağmen çıtamız hayli yüksekte. Bay Şampiyon olarak nam salan Hasan Alemdar’ın üretimleri ve Harbişspor Kulüp Başkanı Adnan Zorer’in tecrübesine Akın Dilaver de katkı sunmaya başladı. Kocaeli, kadın futbolda Türkiye’de parmakla gösteriliyor. Yıllardır bu şehirden Milli yıldızlar yetişiyor. Ancak bu durum kimsenin umurunda değil. Peki ama sorun ne!

ALMADIKLARI KUPA KALMADI

Ancak onlar yılmadan mücadeleye devam ediyor. Spor Kenti! Kocaeli’nin bu anlamda yer seviyesinde, hatta ekside olduğu bu dönemde yüzümüzü işte bu kızlarımız güldürüyor. Erkeklere taş çıkaran ve aralarında çok sayıda Milli sporcunun da yer aldığı Harbişspor yıllardır büyük zorluklarla mücadele etmesine karşın kupaları bir bir müzesine götürüyor.

YÜREKLERİ İLE OYNUYORLAR

Kocaeli Harbişspor ikinci ligde, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü de üçüncü ligde ilimizi başarı ile temsil ediyor. Yeni sezona çok iyi giren iki temsilcimiz de şampiyonluk hedefliyor. Çalışmalar Gölcük ve İzmit’te yapılıyor. İki temsilcimiz de önceki gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda çalıştı. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanda kızlarımızın mücadelesi ve yürekli mücadelesi görülmeye değerli.

İKİSİ DE DEPLASMANDA

Bu hafta Karabük ile karşılaşacak olan Harbişspor’da Başkan Adnan Zorer ve Balıkesir ile karşılaşacak olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Başkanı Akın Dilaver de önceki günkü antrenmanı izledi. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışması ile devam etti. Tam sahada çift kale maçın ardından penaltı vuruşları ile yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman sona erdi.

ONURLU MÜCADELE

Yeni kurulan bu sezon 3. Lig’de mücadele eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ise bu anlamda biraz daha şanslı. Başkan Akın Dilaver takıma destek vermeye karar verdi. Giydirilmiş bir kulüp otobüsünün yanında sporcular zaman zaman prim de alıyor. Hedefini ve vizyonunu geniş tutan Bay Şampiyon Hasan Alemdar, Kocaeli’nin her bölgesinde futbolcu taraması yapmaya devam devam edeceklerini belirtti. Kızlarımıza onurlu mücadelelerinde başarılar diliyoruz.

Bugün 10:23 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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