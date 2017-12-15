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Kudüs mitingine sürpriz konuk

Pazar günü Erbakan Vakfı öncülüğünde düzenlenecek olan “Seninleyiz Kudüs” mitingi hakkında bilgi veren Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yücel Mollaismailoğlu, “Mitinge Dünyaca ünlü Fransız piyanist Stephan Blet katılacak. Mitingde hedefimiz 30 bin kişilik katılımın olması, alanı dolduracağız” dedi.

17 Aralık Pazar günü Erbakan Vakfı öncülüğünde Perşembe Pazarı’nda saat 13.30’da düzenlenecek olan “Seninleyiz Kudüs” mitingi hakkında Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yücel Mollaismailoğlu, dün Sivil Toplum Merkezi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Çelik İş Sendikası Şube Başkanı Arif Çolak, mitinge destek veren kurumların temsilcileri ve çok sayıda Erbakan Vakfı üyeleri katıldı. Erbakan Vakfı öncülüğünde düzenlenecek olan mitinge Kocaeli Ticaret Odası, Türkiye Kamu-Sen, Memur Sen, Hak İş, Çelik İş, Hizmet İş, Eğitim-Birsen, Sağlık-Sen ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu da destek verdi.

HEDEF 30 BİN KİŞİ

Açıklamada konuşan Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yücel Mollaismailoğlu, “ABD ve İsrail’in işbirliği ile Kudüs’ü başkent ilan etme küstahlığına karşı durmak için eğer ABD İsrail’i bu kadar çok seviyorsa, alsın o İsrail’i Alaska’ya taşısın diye haykırmak için, boş laflara, sözlü kınamalara karnımız tok, fiili adım istiyoruz, ABD ve İsrail’e fiili yaptırım istiyoruz diye haykırmak için tüm halkımızı “Seninleyiz Kudüs” mitingimize davet ediyoruz. Ayrıca mitinge Fiilistin Büyükelçisi Fayed Mustafa, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Dünyaca ünlü Fransız piyanist Stephan Blet katılacak. Hedefimiz 30 bin kişilik katılımın olması, alanı dolduracağız” dedi.

SON UMUDUMUZ TÜRKİYE

Mollaismailoğlu’nun ardından söz alan Dünyaca ünlü Fransız piyanist Stephan Blet ise, ““Burada olmaktan çok mutluyum. 25 yıldan beri Filisitinli kardeşlerim için konser veriyorum. “Filistin” adlı bir eser de besteledim. Avrupa’da çok zor durumdayız. Medya bize boykot yapıyor. Bize davalar açıyorlar. Filistinli kardeşlerimize biz çok önem veriyoruz, ama medya pek yer vermiyor. Türkler uyandı. Türkler ile gurur duyuyorum. Siyonizmin ne kadar ikiyüzlü olduğunu Türkler gördü. Son umudumuz Türkiye. İsrail’e karşı bir şey yapmamız lazım. Kudüs için bu çok önemli” diye konuştu.

Bugün 10:29 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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