Başiskele’de tek adaylı kongre

CHP Başiskele Örgütü, ilçe kongresini Pazar günü saat 12.00’de gerçekleştirecek. Yeniköy Kültür Merkezi’nde yapılacak kongrede mevcut başkan İrfan Keskin tek aday olarak seçime girecek. 130 kişinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede ayrıca 15 ilçe yönetimi ve 19 il delegesi belirlenecek. Kongrede divan başkanlığını ise Fahri Örengül üstlenecek.