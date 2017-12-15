CHP Başiskele Örgütü, ilçe kongresini Pazar günü saat 12.00’de gerçekleştirecek. Yeniköy Kültür Merkezi’nde yapılacak kongrede mevcut başkan İrfan Keskin tek aday olarak seçime girecek. 130 kişinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede ayrıca 15 ilçe yönetimi ve 19 il delegesi belirlenecek. Kongrede divan başkanlığını ise Fahri Örengül üstlenecek.
Bugün 10:32 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:33 TSİ )
Başiskele’de tek adaylı kongre
CHP Başiskele Örgütü, Pazar günü kongre heyecanı yaşayacak. Kongrede mevcut ilçe başkanı İrfan Keskin seçime tek aday olarak girecek.
Bugün 10:32 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz